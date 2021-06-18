Бывший нардеп Давид Жвания, который в 2014 году был соратником экс-президента Петра Порошенко, выпустил новый ролик.

В нем он анонсировал появление нового видео, в котором расскажет о фактах и событиях, в которых лично принимал участие. В частности, о событиях 2004 года (Оранжевой революции, отравлении бывшего президента Виктора Ющенко), о том, что происходило в 2013 году и после.

"Добрый день, друзья! Хочу вас кратко проинформировать, что на нашем канале появится отдельный плейлист. Он будет называться "немного о себе". Я буду рассказывать о тех фактах, где я лично участвовал, где речь идет о людях, с которыми я лично знаком и о действиях, в которых я лично принимал участие.

Это будет касаться и событий 2004 года, так называемой оранжевой революции, отправлении Ющенко, истории по делу Рыбкина (кандидат в президенты России, похищенный в начале 2004 года в Украине - Ред.), историей, связанной с госпереворотом 2013 года, всех событий, которые происходили на Майдане, событий, которые происходили после этого. Все действия, которые происходили уже на протяжении этих семи лет, в которых я принимал участие и могу рассказать достоверную информацию.

Расскажу о том, как разваливался Советский Союз, история, каким образом и что происходило в Грузии", - сказал он, добавив, что его родители работали в то время на руководящих должностях в Грузии.

Также Жвания заявил, что расскажет о бывшем президенте Грузии, сейчас главе Исполнительного комитета реформ Украины Михаиле Саакашвили, о российском бизнесмене Борисе Березовском, умершем в 2013 году, и о многих других олигархах, с которыми он знаком лично.

"Расскажу все о том, с какого периода формировалась независимая Украина с периода появления президента Леонида Кучмы и его выборов на второй срок и много-много интересных фактов", - добавил он.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал новый ролик Жвании.

"С исторической точки зрения, безусловно, интересно, что скажет Жвания по поводу двух событий, участником которых он был лично - отравления Ющенко и похищения Рыбкина.

Особенно по поводу темной истории с похищением кандидата в президенты России, к которой, как тогда считалось, мог быть причастен Березовский, с которым в то время плотно контактировал Жвания", - говорится в сообщении.

Напомним, Давид Жвания – известный в Украине бизнесмен родом из Грузии. В 2004 году он был соратником Ющенко, входил в блок "Наша Украина", принимал участие в Оранжевой революции. В 2005 году занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Юлии Тимошенко. Был членом фракции Партии регионов, но вышел из нее в 2013 году, когда началась Революция достоинства. На выборах 2014 года был одним из руководителей избирательного штаба Блока Петра Порошенко.

Ранее Жвания опубликовал откровения, где заявил что Порошенко и его команда пришли к власти исключительно, чтобы обогатиться. В другом ролике он рассказал, что бывший президент после выборов активизировал свои действия по подготовке государственного переворота в стране.

Также Жвания говорил, что Евромайдан был не стихийным протестом, а финансировался политическими кругами для свержения экс-президент Виктора Януковича. Подробно, в чем суть откровений Жвании и почему он решил их озвучить именно сейчас – разбиралась "Страна".