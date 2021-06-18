"Страна" спросила у депутатов Рады, как они относятся к призывам о расстреле с трибуны парламента, которые ранее озвучил "Слуга народа" Никита Потураев.

Опрос опубликовал телеграм-канал "Политика Страны"

Депутат фракции "Слуга народа" Дмитрий Чёрный, считает ненормальными призывы к насилию.

"Есть нормальные демократические моменты, когда люди ходят на выборы. Если со слов докладчика люди должны сделать какие-то выводы, то они должны их сделать на выборах. А призывать к расстрелам, насилию... Ну, сегодня при власти "Слуга народа", а завтра — те же ОПЗЖ. И что будет, если друг друга будем призывать к насилию? Ничего нормального", — заявил Чёрный.

Его коллега по фракции Даниил Гетманцев, выразился лаконично.

"Категорически негативно", — кратко высказался Гетманцев.

Также крайне негативно к призывам о расстреле относится депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Таким выражениям не место в парламенте. Если есть такие выражения, то фракции, которую обидели, нужно обращаться в регламентный комитет. И согласно букве закона, виновные должны понести ответственность. Точно не кулаками решать, а согласно закону о регламенте Рады", — выразился Качура.

Экс-депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос также негативно оценивает подобного рода призывы.

"Это не парламентское поведение", — отметил Лерос.

Нестор Шуфрич депутат партии ОПЗЖ, заявил, что впервые за более 20 лет в политике слышал подобного рода высказывания с трибуны Рады.

"С 1998 года я слышал это впервые и это будет иметь последствия. Мы будем требовать оценку со стороны Генпрокурора, и мы ждём оценку самих "Слуг народа"", — заявил Шуфрич.

А вот его коллега по парламенту Галина Третьякова, считает, что к расстрелам никто не призывал.

"Во-первых, Никита (Потураев — Ред.) извинился. А во-вторых он не призывал к расстрелам, а сказал, что каким-то образом, у него такие размышления, что манера поведения ваша в зале такая, что вы провоцируете к каким-то призывам. Я бы так сказал", — утвержадет Третьякова.

Ирина Верещук депутат фракции "Слуга народа" сообщила, что все осознанные люди отрицательно относятся к такого рода призывам.

"Здесь даже не о чем говорить. Это негативное отношение всех осознанных людей, которые избрались в Раду 9-го созыва на лозунге "Мы будем другими". У нас не будет призывов, ксенофобских лозунгов, языковой, расовой, половой и других видов дискриминации. Потому что люди устали от конфликтов, драк, прокленов. То, что произошло вчера неправильно. Я считаю, что мы сделали правильно, что господин Потураев извинился, а теперь он понесёт наказание, как я понимаю. Регламентной комитет примет своё решение, и я очень надеюсь, что таких заявлений больше никогда не будет", — заявила Верещук.

Ее коллега по парламенту Алексей Гончаренко также обратил внимание, что такие призывы недопустимы.

"Мы живем в демократической стране. У нас даже смертная казнь запрещена", — отметил депутат.

Владимир Вятрович депутат фракции "Европейская Солидарность" считает, что коллег по парламенту нужно убеждать.

"Если не получается, то можно осуждать, указывать на их ошибки,на из специальных ошибки. В любом случае, любые призывы к насилию с наивысшей трибуны Украины — парламентской трибуны, очевидно, не достойны того, чтобы быть озвученными", — резюмировал Вятрович.

Напомним, ранее "Страна" писала, как во время заседания Верховной Рады в четверг, 17 июня, прямо около трибуны произошла драка.

Это случилось после того, как нардеп из "Слуги народа", глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ".