В российско столице, Москве, с пневмонией и дыхательной недостаточностью экстренно госпитализирован звезда советского кино, народный артист России 72-летний Игорь Костолевский.

По предварительным данным, состояние здоровья артиста резко ухудшилось, когда он находился дома. Ему вызвали скорую помощь. Бригада медиков заподозрила у Игоря Костолевского наличие коронавирусной инфекции и приняла решение об экстренной госпитализации.

Игорь Костолевский родился в Москве 10 сентября 1948 года. Он окончил Государственный институт театрального искусства в 1973 году. Актер сыграл в десятках художественных фильмов, но прежде он всего известен по ролям в таких советских кинолентах, как "Звезда пленительного счастья", "Весенний призыв", "И это все о нем", "Безымянная звезда", "Гараж", "Тегеран-43", "Отпуск за свой счет".

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