В Крыму уже несколько дней не прекращаются проливные дожди, а города полуострова страдают от наводнений и потопов.

Наиболее серьезные последствия непогоды в Керчи и Ялте, сложная обстановка в Симферополе.

Потоки воды сносят все на своем пути и размывают асфальт. Из-за ливней эвакуируют жителей, власти ввели режим ЧС и пытаются откачивать воду.

При этом местные власти сообщают и хорошие новости - на полуострове наполнились водохранилища, и теперь Крым долго будет обеспечен водой.

Что происходит с осадками в Крыму и когда завершится разрушительный сезон дождей - в материале "Страны".

Что происходит в городах Крыма

Керчь пострадала от наводнения первой. Здесь за ночь 17 июня выпало полторы нормы месячных осадков (82 мм). Дождь не прекращался и утром.

В восточной части Крыма частично отключили свет, связь и интернет. Некоторые жители Керчи остались без газа и водоснабжения.

Дороги и тротуары залило водой так, что машины в ней буквально плавали. Местные СМИ писали, что городская ливневая канализация не справилась с напором стихии в полной мере.

По данным Главного управления МЧС России, в одном из сел аннексированного полуострова проводилась эвакуация.

Случилось подтопление в селе Приозерном и Ленинском районе Керчи. Река Мелек-Чесме вышла из берегов.

В Керчь прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. Он объехал улицы на моторной лодке. В Сети стало популярным видео, как трое спасателей плывут на ним кролем. По словам чиновника, это были спасатели, которые сопровождают подобные перемещения.

В Симферополе выпало в 3 раза меньше осадков, чем в Керчи. Но залповый ливень образовал лужи выше уровня щиколотки.

Ливневки города рассчитаны на 8-10 мм осадков. Поэтому избежать подтопления не удалось.

Из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, а также затопления энергообъектов были аварийно отключены более 100 трансформаторных подстанций. Энергетики Крыма перешли на особый режим работы.

Ялту затопило 18 июня, где за сутки выпало две месячные нормы осадков. С полуночи до 06:00 выпало 42 миллиметра осадков, на Ай-Петри - 84 миллиметра (при норме в 72 мм).

Из берегов вышла река Водопадная, что еще больше усугубило ситуацию. На улицы хлынул сильный поток воды, который сносит автомобили и уничтожает дорожное покрытие.

В городе экстренно объявили режим ЧС. По данным спасателей, в Ялте подтоплены два домовладения, эвакуированы 7 местных жителей, 2 700 человек остались без электричества.

Администрация Ялты приняла решение о перекрытии въезда в город - он полностью закрыт. Для местных жителей организовано реверсивное движение.

Также в районе поселка Оползневое сошел грязевой сель, движение организовано в реверсивном режиме.

В городе остановлены все троллейбусы и некоторые автобусы. Подземные переходы затоплены, на некоторых улицах воды по пояс.

Очевидцы публикуют видео последствий наводнения. Оценки ущерба еще не проводились, но судя по кадрам, убытки достаточно серьезные.

Автомобили плывут по дорогам Ялты. Фото: Янина Павленко/Facebook

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В Алупке на трассе сошел сель, есть точечные подтопления подвалов. Спасатели предупреждают о поднятии уровня рек в округах Алушты на 1,5 метра. В Судаке и Феодосии также есть угроза схода селей.

Как проходит ликвидация потопов в Крыму

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сказал, что экстренные службы стараются обеспечить жителей, пострадавших от подтопления, всем необходимым. Воду выкачивают насосами.

"Перед нами стоит задача как можно быстрее ликвидировать последствия подтопления в Керчи. В ближайшее время после схода воды и откачки ее насосами будет начата активная работа по уборке города от намытой грязи и т.д. Продолжается работа по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от непогоды", – сообщил Аксенов.

Как будут компенсировать ущерб бизнесу и жителям - пока неизвестно. По словам Аксенова, скорее всего, деньги придется просить у Москвы.

"Это касается и жилого имущества, и автомобильного транспорта. К сожалению, по автомобильному транспорту нет в федеральном законе еще четкого понимания, как это сделать. После того, как будет определен размер ущерба, я докладываю лично главе государству Владимиру Владимировичу [Путину]. Будем, скорее всего, просить о финансовой помощи", - сказал он в интервью журналистам.

Глава администрации Ялты Янина Павленко сказала, что ситуация контролируемая. Она обратилась к родителям, которые отправили детей в школы и детсады и попросила не волноваться об их безопасности.

В Ялте у горожан начали отключать свет и откачивать воду. Подачу водоснабжения временно приостановят, жителей попросили сделать запасы.

Когда в Крыму перестанет идти дождь

Сегодня до конца суток 18 июня в Крыму будут продолжаться сильные дожди. Осадки ожидаются в течение дня, ночью 19 июня и завтра первой половине дня.

В южной части и восточных областях из-за гроз и шквального ветра до 20 м/с объявлен "желтый" уровень опасности - потенциально небезопасные погодные условия.

Из-за того, что осадки обещают периодическими, уровень воды в затопленных городах может постепенно снизиться.

По прогнозам синоптиков, дожди, в результате которых затопило Керчь, прекратятся уже 18 июня. Но затишье будет недолгим. По прогнозам Gismeteo, осадки с грозами вновь накроют полуостров с 25 июня и тоже будут обильными.

По данным Гидрометцентра, следующие 3 дня в Крыму дождливыми, довольно высокой остается вероятность выпадения осадков и на следующей неделе.

Циклон сохранится на территории Крыма до конца месяца, постепенно смещаясь в юго-западную акваторию Черного моря. Но, по словам начальника крымского Гидрометцентра Татьяны Любецкой, самые интенсивные дожди уже прошли.

С 21 июня на следующей неделе будет жарко - до 25-30 градусов днем. Локальные дожди прогнозируют в некоторых районах Крыма в послеобеденные часы в результате прогрева и высокой влажности воздуха.

Несчастье помогло

Но есть для полуострова и хорошие новости.

Аномальные ливни наполнили крымские водохранилища, которые прошлогодним летом сильно страдали от засухи и практически пересохли.

"Мы за несколько дней получили большой объем воды в водохранилища. Так Загорское водохранилище (оно питает Ялту - Ред.) получило почти миллион кубометров за сутки, и каждый день притоки будут прибавляться. Возможно, уйдет проблема, связанная с подачей воды", - уже рассказал Аксенов.

Похожая ситуация со Счастливенским водохранилищем, которое благодаря дождям наполнилось на 70% от максимума, говорится в видеосюжете агентства "РИА Новости".

Но это южный берег Крыма. Что же до хранилищ, которые находятся ближе к Симферополю, то там ситуация начала улучшаться еще в конце мая, когда за один день выпала месячная норма осадков.

Ливни, которые начались в мае, уже тогда пополнили общие запасы крымской воды. И даже если бы нынешних осадков не было, тех резервов хватило бы:

Симферополю - на 160 дней

Ялте - на 200 дней

Севастополю - на 300 суток. То есть почти год.

Таковы расчеты ученых Крымского федерального университета, их приводили российские СМИ. Но это цифры, актуальные на конец мая. Сегодня же, после новых ливней, хранилища наполнились еще сильнее.

Кроме того, многие крымчане, которые живут в частном секторе, благодаря дождям, смогут сделать запасы воды для технических нужд - что также снизит нагрузку на водохранилища.

Впрочем, в Украине некоторые "патриоты" радуются совсем не тому. Они в соцсетях начали высмеивать сам факт стихийного бедствия. Экс-нардеп Емец решил пошутить, что Крыму "дали воду". Ему ответил нардеп от "ЕС" Владимир Арьев, который пишет, что "и камни с неба дали".