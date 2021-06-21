С 25 июня Германия ослабляет ограничения на въезд из Украины. Это коснется украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от Covid-19.

Правда не всех. Тем не менее, они смогут въезжать в ФРГ как и раньше - по безвизу.

Разбирались, на каких условиях в Германию скоро смогут въехать привитые украинцы, и кого это коснется.

Кто получит право на въезд

Об открытии границ для некоторых категорий украинцев со следующей недели сообщили в посольстве Германии. Речь идет о тех, кто был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.

Такие украинцы смогут въезжать в Германию, чтобы навестить родственников, друзей, а также с туристической целью.

При этом въезд разрешат только тем, кто был привит одной из вакцин из списка, опубликованного на сайте Института Пауля Эрлиха. Пока их четыре:

- Pfizer

- Moderna

- AstraZeneca

- Johnson & Johnson.

При этом должно пройти не менее 14 дней со дня прививки второй дозой.

В посольстве сообщили, что перечень вакцин планируют расширить, дополнив его другими препаратами с аналогичными защитными стандартами. Это произойдет сразу после завершения их тестирования. Конкретики по датам и другим вакцинам пока нет.

Также с 21 июня, можно будет подавать заявления на получение визы (для тех, у кого нет биометрических загранпаспортов). Это можно сделать в посольстве и визовом центре Visametric.

Кого из украинцев это коснется

Из перечня вакцин, одобренных в Европе, в Украине доступны только препараты Pfizer и AstraZeneca.

По состоянию на 18 июня двумя дозами "АстраЗенеки" привились 188 137 украинцев.

Количество полностью вакцинированных "АстраЗенекой" украинцев. Данные сайта СНБО

"Пфайзером" полностью привиты 61 923 человека в Украине.

Количество полностью вакцинированных "Пфайзером" украинцев. Данные сайта СНБО

Всего это 250 060 украинцев.

Однако, есть еще один момент. На сайте Пауля Эрлиха, на которое ссылается посольство, указана не просто вакцина компании "АстраЗенека", а препарат, производства Швеции (торговая марка Vaxzevria).

В то время, как в Украине вакцинировали "АстраЗенекой" южнокорейского производства, которая в Европу не поставляется, а перед ней - индийским аналогом под брендом "Ковишилд".

Данные с сайта Института Пауля Эрлиха

Если в случае с "Астразенекой" производитель будет иметь значение, цифры окажутся скромнее. Тогда, по состояния, на 18 июня, под упрощенную процедуру попадают только вакцинированные "Пфайзером" - 61 923 человека.

Это крайне скромная доля украинцев, которые смогут поехать в Германию, когда ФРГ откроет границы. И пока нет шансов, что их количество будет расти: массовую вакцинацию начали китайским препаратом "Коронавак", который в Евросоюзе не зарегистрирован.

Проблемы есть и с "Астразенекой". Коммерческие поставки ее аналога "Ковишилда" остановлены из-за вспышки вируса у страны-производителя - Индии. А южно-корейский вариант поставляется небольшими партиями по гуманитарным программам. И большой погоды погоды пока не делает.

Единственной реальной вакциной - "Пфайзером" - пока прививают медиков, учителей и представителей власти. Но мы видели по цифрам, что пока получили две дозы этим препаратом 0,15% процента населения.

Как въезжать тем, кому можно?

Немецкое посольство указало, что для въезда украинцам необходимо будет предъявить цифровой ковид-сертификат европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках.

Каким должен быть этот сертификат - "Страна" уже рассказывала.

На сайте посольства указывается, что этот документ должен содержать следующую информацию:

Персональные данные вакцинированного лица (фамилия, имя и дата рождения).

Дата вакцинации, количество вакцин.

Название вакцины.

Название заболевания, от которого была сделана прививка.

Название и адрес лица/учреждения, ответственного за проведение вакцинации, а также подтверждение в письменной или в электронной форме с электронной подписью или электронной печатью от специалиста, который является ответственным лицом за проведение прививки

Все эти данные содержатся в сертификате международного образца, который выдают семейные врачи по требованию пациента.

Для тех, кто уже переболел коронавирусом и выздоровел, прививка может состоять только из одной дозы вакцины. Это потенциально расширяет количество людей, которые могут въехать в ФРГ.

Также таким лицам нужно будет подтвердить, что они болели коронавирусом SARS-CoV-2. Подтверждением факта болезни должен стать положительный результат ПЦР-теста, сделанный минимум за 28 дней и максимум за полгода до въезда.

Подтверждение выздоровления должно быть на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках в электронном виде или в бумажной форме.