С 23 июня в обычном пропускном режиме заработают все пункты пропуска на границе с Польшей, где уже некоторое время постепенно происходит ослабление карантинных ограничений. Об этом сообщил глава управления погранконтроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк.

По его словам, в связи с ослаблением карантинных ограничений пассажиропоток между Польшей и Украиной начал увеличиваться и уже образовались очереди. Для разгрузки принято решение открыть все пункты пропуска, которые ранее были закрыты.

"В ближайшее время принимается решение польским правительством. Нас официально проинформируют, что с 23 июня с 00 часов будут открываться пункты пропуска, которые на данное время не работают, закрыты с польской стороны", - заявил Лысюк.

Также он посоветовал выезжать в Евросоюз в начале недели - с понедельника по среду. Тогда на границе наблюдается менбше людей. А вот ближе к выходным, начиная с четверга, пассажиропоток увеличивается и движение через границу становится намного активнее.

Ранее "Страна" писала о том, что через неделю Германия пустит в страну украинцев, вакцинированных от Covid-19, но есть жесткие условия.

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