В субботу и воскресенье, 19-20 июня, в Украине будет теплая, даже жаркая погода, столбики термометров поднимутся до +30 градусов. При этом местами пройдут грозовые дожди с градом.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, в субботу в Украине температура воздуха будет достигать +25...+30 градусов. На юго-западе страны будет немного прохладнее - +20...+25. В западных областях ожидаются дожди, который будут сопровождаться грозами, местами сильными ливнями, шквалом и даже градом во второй половине дня осадки продвинуться по направлению к востоку.

В восточных регионах и Сумской области существенных осадков не ожидается.

В Киеве в субботу дожди более вероятны во второй половине дня. Во время дождей - грозы, возможны шквалы и град.

В воскресенье в Украине станет еще жарче, столбики термометров поднимутся до +26... +31 градуса. В Черновицкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях и местами в Одесской области + 20 + 25 градусов.

В западных, южных и местами центральных регионах пройдут дожди. На севере страны осадков не ожидается.

В Киеве прогнозируют солнечное воскресенье без осадков, порывистый восточный ветер и температуру воздуха +26...+29 градусов.

"Карпатах в субботу - значительные дожди, 20-го июня, - просвет, но есть вероятность локальных осадков, свежий, на высокогорье + 13 + 18 градусов", - написала Диденко.

Напомним, в этом году май в Киеве оказался на полтора градуса холоднее нормы.

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