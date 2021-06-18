Одна из наиболее известных в мире компаний по продаже женского нижнего белья, купальников, одежды, косметики, парфюмерии и аксессуаров Victoria's Secret представила новых "ангелов", которые будут представлять продукцию бренда.

Фотографии новых моделей появились на своей странице в Instagram.

"Мы с гордостью объявляем о новой захватывающей партнерской платформе #TheVSCollective, призванной формировать будущее Victoria's Secret. Эти выдающиеся партнеры с их уникальным прошлым, интересами и увлечениями будут сотрудничать с нами для создания революционных коллекций продукции, привлекательного и вдохновляющего контента, новых программ для внутренних партнеров и мобилизации поддержки для жизненно важных для женщин дел", - написала Victoria's Secret в соцсети.

Партнерами компании стали семь разнообразных и ярких девушек. Среди них актриса, футболистка, представительница лыжного фристайла, бодипозитивная модель, темнокожая модель, модель большого размера и ЛГБТ-активистка.

Рассказываем подробнее о каждой из них:

Адут Акеч - 21-летняя темнокожая южно-суданско-австралийская модель. В настоящее время Акеч входит в "50 лучших" на сайте models.com. На международной модельной арене модель дебютировала в начале 2017 года, подписав эксклюзив с Saint Laurent на два сезона. Девушку заметили кастинг-директора, и уже через год она участвовала в десятке шоу - от Off-White до Givenchy. Самой удачной для Акеч оказалась кутюрная неделя моды сезона осень–зима 2018: она вышла на всех самых значимых показах - Valentino, Dior и не только - и закрыла показ Chanel в светло-зеленом костюме невесты.

Приянка Чопра - 38-летння индийская актриса, фотомодель и певица. Победительница конкурса Мисс мира 2000. В 2015-2018 годах играла главную роль в американском телесериале "Куантико". Обладательница Национальной кинопремии, Filmfare Awards и ряда других кинематографических наград Индии. В 2016 году была удостоена индийской государственной награды Падма Шри.

Аманда де Кадене - 49-летняя британская актриса, журналистка и фотограф. В 1989-1999 годах снялась в десяти фильмах и телесериалах.

Валентина Сампайо - 24-летнняя бразильская модель и актриса, ЛГБТ-активистка. Она стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria’s Secret в августе 2019 года.

Меган Рапино - 35-летняя американская футболистка, играющая на позиции полузащитника. Игрок сборной США по футболу, помогла США выиграть чемпионат мира 2015 года, чемпионат мира 2019 года, завоевать золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и финишировать на втором месте на чемпионате мира 2011 года. Признана лучшим игроком года среди женщин по версии Международной федерации футбола. В 2019 году лесбиянка Рапино отказалась признавать Дональда Трампа в то время президентом США. А в июне президент он раскритиковал ее после того, как она сказала в интервью, что не поедет в Белый дом, если сборная США выиграет женский чемпионат мира.

Палома Эльсессер - 29-летняя швейцарско-американская модель большого размера. Она работала моделью для Nike, Fenty Beauty, Proenza Schouler и Mercedes-Benz. Девушка также появлялась в редакционных статьях для модных журналов, таких как American Vogue, Vogue España, Teen Vogue, Elle, W, Wonderland Magazine и Glamour.

После того, как в мае 2021 года Эльзессер запретила подписчикам писать об антисемитизме модель раскритиковали. В сториз в Инстаграм она написала: "Никто не говорит, что вы должны молчать об антисемитизме, но прежде чем писать об антисемитизме в это время, спросите себя… смогут ли люди использовать это для того, чтобы лишить легитимности палестинскую борьбу".

Айлин Гу - 17-летняя китайская лыжница-фристайл. Уроженка Сан-Франциско, впервые привлекла всеобщее внимание в 13 лет, когда начала участвовать в соревнованиях для взрослых. Обладает двумя золотыми медалями за юношескую Олимпиаде-2020 в Лозанне.

"Ангелами" Victoria’s Secret - были самые известные модели, представляющие продукцию компании. Дебют ангелов состоялся во время четвёртого ежегодного показа в 1998 году. Первыми "ангелами" стали Тайра Бэнкс, Хелена Кристенсен, Карен Мюлдер, Стефани Сеймур и Даниэла Пештова.

Моделей называют "ангелами" благодаря тому, что во время ежегодного показа они традиционно выходят на подиум с разнообразными крыльями за плечами, похожими на крылья бабочек, ангелов, птиц и фей.

Напомним, в начале прошлого года 82-летний CEO компании Victoria's Secret, миллиардер Лесли Векснер задумался о продаже бренда нижнего белья и своей отставке после того, как холдинг столкнулся с падением продаж в последние годы.

Также мы рассказывали, что шоу-дефиле мод Victoria's Secret-2019 было отменено. Такое решение американского ритейлера "L Brands" последовало после месяцев слухов об этом. К тому же в 2018 году у шоу-дефиле были зафиксированы самые низкие рейтинги в истории "Victoria's Secret".