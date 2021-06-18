На следующей неделе, с 25 июня, Германия откроет границу для туристов из Украины, но в страну пустят только тех, кто получил сертифицированную вакцину от Covid-19 и с условием, что с момента введения второй дозы прошло не менее 14 дней. Об этом сообщает посольство Германии в Украине.

А сообщении говорится, что уже через неделю полностью вакцинированные от Covid-19 украинцы смогут въезжать в Германию для посещения близких и друзей, а также с туристической целью. А начиная с 21 июня, можно подавать заявления на получение визы (для тех, у кого нет биометрических паспортов).

При этом указывается, что право на въезд получат только вакцинированные препаратом из списка, опубликованного на сайте Института Пауля Эрлиха. К таким вакцинам относятся:

Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Johnson & Johnson

Как известно, из этого перечня в Украине доступны только препараты Pfizer и AstraZeneca. Однако в посольстве Германии обнадеживают, что планируют расширить перечень вакцин, дополнив его другими препаратами с аналогичными защитными стандартами. Это произойдет сразу после завершения их тестирования.

Ранее "Страна" писала о том, что в МОЗ объяснили украинцам, какие вакцины дают право пересечь границу и не соблюдать самоизоляцию.

Также мы сообщали, что после возвращения из-за границы больше украинцам не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус.