В пятницу, 18 июня, на церемонию прощания с известным хореографом Григорием Чапкисом, который умер на минувших выходных, пришел президент Владимир Зеленский.

Как сообщает корреспондент "Страны", президент подошел к родственникам, выразил свои соболезнование и буквально через минуту ушел.

Напомним, танцовщик скончался в возрасте 91 года 13 июня. Как известно, Чапкис длительное время болел. В декабре 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией. Звезде было трудно дышать, но результаты на коронавирус были отрицательными.

Накануне Нового года знаменитость выписали из больницы, тогда Чапкису стало лучше. Впрочем, 6 января танцовщика снова госпитализировали. Как оказалось, он недолечил воспаление легких.

В конце января он рассказывал, что его состояние было неутешительное. А недавно артист в третий раз попал в больницу, отметив, что ему сковало спину и ноги. Также Григорий Николаевич сильно похудел.

Григорий Чапкис - украинский хореограф, народный артист Украины. Руководитель Школы танца Чапкиса. Главный балетмейстер ансамбля бального танца "Вдохновение" (самой молодой участнице которого 50 лет). Был членом жюри шоу "Танцы со звездами", председателем жюри фестиваля "Мистерия танца".

18 июня в Национальной филармонии Украины, по адресу Владимирский спуск, 2, проходит церемония прощания с хореографом. Страна" ведет обновляемый онлайн-репортаж.