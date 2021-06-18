В аннексированном Крыму начали эвакуацию жителей из затопленных зон Ялты, где 18 июня выпало две месячные нормы осадков. В городе объявили режим ЧС из-за выхода из берегов реки Водопадной.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным спасателей, в Ялте подтоплены два домовладения, эвакуированы семь местных жителей. Также в районе поселка Оползневое сошел грязевой сель, движение организовано в реверсивном режиме.

Из-за подтоплений в Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации. В городе остановлены все троллейбусы и некоторые автобусы.Подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины.

Напомним, "Страна" писала о том, что днем ранее в Крыму под воду ушли улицы Керчи. После этого "глава Крыма" Аксенов прибыл в затопленный город и поплавал по нему на лодке.

Также мы сообщали о том, что в Бердянске и Кирилловке ливень и шторм затопили пляжи и базы отдыха. На Федотовой косе (Кирилловка) вода стала прибывать сразу после грозы, которая началась рано утром в четверг, 17 июня. В Бердянске ушли под воду пляжи в районе Верховой. Подтопило также и кафе, расположенные на берегу.