В Украине 90% энергоблоков теплоэлектростанций нуждаются в обновлении, поскольку они уже отработали свой ресурс.

Об этом во время Часа вопросов к правительству на заседании Рады 18 июня сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Потенциальная установленная мощность отечественной генерации превышает 55 ГВт, это включая 8 ГВт объектов возобновляемой энергетики, реальный доступ мощностей значительно меньше. Мы понимаем, что 90% энергоблоков теплоэлектростанций отработали свой ресурс и нуждаются в обновлении", - сказал Галущенко.

По его словам, фактически из 21 ГВт теплоэлектростанций реально доступно около 13. Остальные или выведены в консервацию, или расположены на неконтролируемой территории. Состояние энергетической отрасли министр считает кризисным. По его мнению, в Украине сломан механизм энергорынка и существует полная разбалансированность сектора накопления долгов внутри рынка.

"Это также долги перед производителями зеленой генерации, десятки миллиардов гривен, долги перед шахтерами", - заявил глава Минэнерго.

Напомним, в феврале запасы угля на украинских ТЭС упали почти до половины от необходимого объема.

Также мы писали о том, что тогда же на ТЭС в Винницкой и Львовской областях произошла аварийная остановка энергоблоков.