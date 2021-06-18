Национальная академия наук Украины (НАНУ) прогнозирует вероятность распространения в стране опасного индийского штамма "Дельта" уже к осени.

Об этом говорится в исследовании ученых.

По их данным, из-за миграционных потоков, новая волна распространения Covid-19 начнется из восточных регионов Украины еще до осени. Прогнозируется также что заболеваемость может существенно превысить предыдущие показатели.

Ряд ученые обеспокоены стремительным распространением штамма коронавируса "Дельта", в частности, в России, где заболеваемость в городе выросла в три раза из-за вирусов-мутантов. По данным НАН, в РФ этот штамм инфицировал каждого четвертого больного.

Ученые предполагают, что новая волна заболеваемости в Украине может прийти из восточных областей. По их прогнозам, она будет более мощной, чем предыдущие из-за заразности "Дельты".

Ученые также рекомендуют усилить контроль за миграционными потоками между Украиной и государствами, в который циркулирует этот штамм вируса.

"Штамм "Дельта" больше распространился именно в странах Европы с самыми высокими темпами роста заболеваемости: России, Португалии и Великобритании. Отдельно отметим, что стремительный рост заболеваемости в Великобритании наблюдается несмотря на 60% вакцинированных от всего населения", - добавили в НАН.

Напомним, штамм "Дельта" был впервые обнаружен в Индии, которая страдает от небывалой вспышки эпидемии. По мнению многих врачей-вирусологов и экспертов штамм в несколько раз заразнее и опаснее, чем британский штамм коронавируса B.1.1.7 "Альфа", который впервые обнаружили в Кенте.

Кроме этого этот штамм также и более устойчив к существующим вакцинам против Covid-19, особенно после укола только одной дозы препарата.

Индийский штамм коронавируса вызывает у человека специфические симптомы при заражении уже официально выявлен в 74 странах на планете. Вспышки заражений именно штаммом "Дельта", кроме самой Индии, были подтверждены в Африке, Скандинавии, странах Тихоокеанского региона, Китае и США.