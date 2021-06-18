В период с 9 по 15 июня специалисты заблокировали более пятидесяти тысяч кибератак на государственные информационные ресурсы, что на 17% больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины на своей странице в Facebook.

Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет:

заблокировано 50 571 атака различных видов, что на 17% больше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (98%);

заблокировано 19 DDoS-атак. Преимущественно на вебресурсы президента Украины.

Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 177 118 подозрительных событий:

попыток получения прав пользователя - 49%;

попыток получения прав администратора - 22%;

нарушений корпоративной политики безопасности - 8%;

подозрительного исполняющего кода - 8%;

применение нестандартных протоколов - 8%.

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 4 384 киберинцидента.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается:

распространения вредоносного программного обеспечения - 74%;

фишинга - 25%.

Напомним, в феврале неизвестные хакеры провели мощную кибератаку на портал Киевской горадминистрации.

Также сообщалось, что в прошлом году Россия обвинила Украину и США в кибератаках во время голосования за изменения в конституцию.