В Украине выросло количество кибератак. Под ударом и ресурсы президента Зеленского
В период с 9 по 15 июня специалисты заблокировали более пятидесяти тысяч кибератак на государственные информационные ресурсы, что на 17% больше, чем неделей ранее.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины на своей странице в Facebook.
Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет:
- заблокировано 50 571 атака различных видов, что на 17% больше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (98%);
- заблокировано 19 DDoS-атак. Преимущественно на вебресурсы президента Украины.
Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 177 118 подозрительных событий:
- попыток получения прав пользователя - 49%;
- попыток получения прав администратора - 22%;
- нарушений корпоративной политики безопасности - 8%;
- подозрительного исполняющего кода - 8%;
- применение нестандартных протоколов - 8%.
Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 4 384 киберинцидента.
Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается:
- распространения вредоносного программного обеспечения - 74%;
- фишинга - 25%.
Напомним, в феврале неизвестные хакеры провели мощную кибератаку на портал Киевской горадминистрации.
Также сообщалось, что в прошлом году Россия обвинила Украину и США в кибератаках во время голосования за изменения в конституцию.