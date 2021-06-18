В Раде хотят ввести уголовную ответственность за нарушение языкового законодательства

В Верховной Раде Украины хотят ввести уголовную ответственность за нарушение языкового законодательства.

Об этом говорится в законопроекте под номером 5670, который появился на сайте парламента в четверг, 17 июня.

Инициатором документа выступила народный депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая.

Текста законопроекта "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты украинского языка как государственного" пока нет.

Напомним, за месяц до вступления в силу норм закона о тотальной украинизации, которые касаются обязательного показа фильмов и сериалов на телевидении и в кинотеатрах на украинском языке, президентская фракция "Слуги народа" захотела полностью аннулировать это положение.

В мае двое депутатов от "Слуги народа" Евгения Кравчук и Никита Потураев внесли в Раду законопроект, который предусматривает, что эта норма начнет действовать через 2 месяца после завершения карантина в Украине, а не с 16 июля 2021 года, как это предусмотрено "языковым" законом.

При этом депутаты не проголосовали за включение его в повестку дня на предыдущей пленарной неделе, а это значит, что практически невозможно принять его, пройдя по полной процедуре, до 16 июля. "Страна" ранее подробно писала об этом законопроекте