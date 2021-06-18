В российской столице - Москве, где заболеваемость Covid-19 выросла в три раза, откроют в порядке эксперимента несколько ресторанов с зонами ковид-free. Там будут работать только вакцинированные сотрудники. Дети с привитыми взрослыми смогут посещать такие рестораны без ограничений.

Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 18 июня.

"В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня (19 июня - Ред.) мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов", - написал он.

Как будут работать бесковидные рестораны в Москве

все сотрудники будут привиты;

пускать будут только привитых посетителей с QR-кодом о вакцинации или переболевших с антителами;

внутри не будет ковидных ограничений;

на запуск эксперимента потребуется месяц-полтора;

начнут в субботу с 15-20 ресторанов;

детей с привитыми взрослыми будут пускать без ограничений.

При этом Собянин добавил, что с 18 июня вступают в силу обновленные коронавирусные ограничения в Москве. Они продлятся до 29 июня.

С сегодняшнего дня в Москве ограничены зрелищные мероприятия максимум 1000 участниками. Танцполы и фан-зоны для болельщиков будут закрыты. Игровые комнаты в торговых центрах и детские площадки в парках пока открываться не будут.

По данным Собянина, в начале июля, предварительно, начнется вакцинации мигрантов.

Напомним, на прошлой неделе в Москве начался резкий рост заболеваемости ковидом. Число новых случаев увеличилось на 70%, тяжелых больных - на 30%.

Параллельно в Москве развернули мощную пропаганду вакцинации. 13 июня власти города объявили среди новых вакцинированных розыгрыш пяти автомобилей. Каждую неделю один человек сможет выиграть "Рено Логан". Власти Подмосковья выделили для ковид-лотереи трехкомнатную квартиру в Серпухове.