Глава Министерства иностранных дел франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что на сегодняшний день условия для вступления Украины в НАТО еще не сложились.

Об этом он заявил в интервью телеканалу BFMTV, пишут "РИА Новости".

"Условия для этого (вступления Украины в НАТО - Ред.) пока не сложились", - сказал Ле Дриан.

Напомним, ранее "Страна" подробно разбирала, что 14 июня решили участники саммита НАТО по поводу вступления в блок Украины. В коммюнике не шла речь о каких-либо конкретных сроков вступления Украины в альянс.

Также мы писали о том, что президент США Джо Байден заявил, что сейчас он против вступления Украины в НАТО. По его словам, стране сначала надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий.

Между тем, президент Украины Владимир еленский считает, что Украина заслуживает быть в НАТО больше, чем многие страны ЕС. Также он после саммита НАТО 14 июня посетовал на отсутствие конкретики в вопросе движения Украины к НАТО.

"Страна" провела опрос среди киевлян и узнала у них, хотят ли они видеть Украину в военном альянсе.