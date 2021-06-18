После встречи в Женеве Джо Байдена и Владимира Путина в актуальную повестку вернулась тема Минских соглашений.

О них упомянули оба президента на саммите в Швейцарии. А после этого возвращение к обсуждению "Минска-2" подтвердили в Белом доме и Кремле.

Сам факт их упоминания - причем главным образом американской стороной - говорит о многом. То есть забыть о соглашениях, как планируют в Украине, скорее всего, не получится. "Минск" остается базовым сценарием для урегулирования на Донбассе.

Причем к этому процессу США могут плотно подключиться уже нынешним летом. "Страна" разбиралась, что это значит для Украины.

Что говорили Путин и Байден о "Минске"

Показательно, что тема "Минска", судя по заявлениям Путина и Байдена, всплыла в Женеве по инициативе Штатов. Или, по крайней мере, - с их активного согласия.

Российский президент первым давал пресс-конференцию после саммита. И на ней он сказал буквально следующее: "Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины должны лежать Минские договоренности".

Позже на своей пресс-конференции Джо Байден заявил: "Мы (с Путиным - Ред.) согласились, что нужно усилить дипломатию по вопросу Минских соглашений".

Эти два заявления, что называется, "бьются" друг с другом на сто процентов. Из чего можно сделать вывод, что лидеры таки договорились о дальнейших консультациях именно на базе минского протокола.

Выступая сразу после саммита, Путин также очертил претензии к Украине по поводу соглашений. Не исключено, что в том же виде он изложил их перед Байденом за закрытыми дверями.

По словам Путина, Киев недавно предложил свой план урегулирования на Донбассе, который полностью противоречит "Минску-2".

"Вернуть войска Украины на места постоянной дислокации (то есть на Донбасс). Второе - закрыть границы. Третье - провести выборы через три месяца после этих шагов. Не надо быть юристом, чтобы понять: это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями", - изложил суть предложений Киева российский президент.

Он также напомнил, что по тексту Минских соглашений, сперва Украина должна провести выборы в "ЛДНР". И на следующий день после голосования украинские пограничники смогут начать занимать неподконтрольный им участок границы. А закончится этот процесс после внесения особого статуса Донбасса в Конституцию.

Повторимся, говорилось ли то же самое не только журналистам после саммита, но и лично Байдену - точно неизвестно. Однако, скорее всего, эта позиция была обозначена, поскольку фиксирует основное разногласие Москвы и Киева.

"Есть надежда". Заявления в день саммита

Почти сразу после окончания саммита его начали комментировать многие причастные.

По украинской теме заявление сделал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, ведущий проблематику Донбасса и тоже прибывший в Женеву. "Кажется, да. Есть надежда", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли нащупать какой-то компромисс во время беседы президентов.

По его словам, Украину обсуждали "довольно детально", и затронули тему ключевых условий Минских соглашений. В их числе - "политический диалог, выработку взаимоприемлемых условий, будущего режима статуса этих территорий в составе Украины".

"Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.

"Мы сказали, что минские соглашения – это безальтернативная основа для политического, невоенного урегулирования конфликта. Надо следовать минским соглашениям, прежде всего в политической сфере", - отметил замглавы кремлевской администрации.

Причем, по его словам, американцы с этим согласились. "Да, конечно. Это не наша подсказка и не наша просьба. Это активная позиция. Будем надеяться, что она будет реализована", - добавил он.

Госдепартамент в свою очередь сразу после саммита выпустил заявление, где украинская проблематика также затрагивается. И упоминается "Минск", который нужно "сдвинуть с мертвой точки".

"Они (Байден и Путин - Ред.) также говорили о сферах, в которых у нас есть реальные четкие и существенные разногласия, начиная с Украины... Также обсудили, могут ли быть основания для того, чтобы реально попытаться сдвинуть с мертвой точки Минский процесс", - заявил представитель Госдепа США на брифинге после саммита.

После этих подтверждений с обеих сторон можно с уверенностью говорить, что на саммите в Женеве договорились всерьез обсуждать проблему "Минска-2".

Чем, кстати, и объясняется тот факт, что тема Украины не стала центральной на встрече Байдена и Путина. Она явно нуждается в проработке, прежде чем появится какое-то решение. Но главное - и США, и Россия договорились, от чего будут отталкиваться.

Они зафиксировали позицию, что базой для урегулирования может быть только "Минск". Что открыло путь к дальнейшим консультациям. И шире - к привлечению американцев как официальной стороны урегулирования.

Уточнения Нуланд и Пескова

На следующий день после саммита в Женеве появились заявления, которые проливают больше света на перспективы включения в минский процесс американцев.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос на брифинге 17 июня, озвучил важный тезис. Он заявил, что участие США в урегулировании по Украине - это не подмена "Нормандскому формату".

Обсуждая будущую роль Вашингтона в этих процессах, он привел в пример формат "Волкер-Сурков". То есть в Москве, судя по всему, не против реанимировать заброшенный при Трампе институт спецпредставителей по Украине.

Но это заявление говорит еще о том, что Россия не собирается пока лоббировать включение США в переговоры с Францией и Германией по Донбассу. Чего бы хотела Украина, но неоднократно были против и европейцы, и Москва.

То есть россияне будут смотреть, что получается с американцами, не трогая пока другие форматы.

Вчера также появились интересные уточнения от США. Их озвучила зам госсекретаря Виктория Нуланд, которая была на саммите в Женеве и участвовала в переговорах.

В беседе с "Радио Свобода" она заявила, что Минские соглашения - "единственный письменный документ, в котором президент Путин заверил, что уйдет из Донбасса". И вопрос теперь, по ее мнению, в том, действительно ли он собирается это сделать после того, как предложил США помочь в урегулировании.

Как видим, по версии Нуланд, именно Путин предложил американцам вмешаться в украинский вопрос на саммите в Женеве. Что, кстати, соответствует цитированным выше надеждам Козака о том, что Штаты повлияют на Украину.

Следующий шаг, по словам замглавы Госдепартамента - начать консультации с Киевом.

"Мы начнем серьезные консультации с нашими украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения и как они будут двигаться к их реализации. И тогда мы посмотрим есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными", - сообщила Нуланд.

Здесь она делает ряд оговорок.

"Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений как безопасного и приемлемого для Украины способа восстановления ее суверенитета и территориальной целостности на Донбассе - взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток - мы были бы готовы работать над этим", - сказала Нуланд.

При соблюдении этих вводных США готовы работать над проблемой. Но звучат у Нуланд со старта и нотки сомнения.

"Мы не уверены, что есть серьезные основания работать над этим. Мы проверим это в последующие недели. Но начнем с очень интенсивных переговоров с Украиной относительно того, как ей видятся эти вопросы", - заявила заместитель Блинкена.

Если вычленить главное из этих заявлений, то они крутятся вокруг четырех тезисов:

США согласны с тем, что Донбасс должен получить особый статус. Главное условие для американцев - выход российских войск и нынешнего руководства "республиками" По этому вопросу начинаются "очень интенсивные" разговоры с Украиной. Штаты сразу предупреждают, что не факт, что там вообще можно что-то решить.

То есть, пока непонятно, к какому прочтению "Минска-2" склоняются американцы - российскому (сначала особый статус и выборы, потом граница) или украинскому (все наоборот). Но что точно понятно - Штаты начинают переговоры с Украиной по Минским соглашениям.

И здесь сразу появляется вопрос. Украинское видение минского урегулирования Соединенным Штатам явно хорошо известно. И, если "интенсивные переговоры" с Киевом действительно начнутся, то целью их может быть только изменение украинской позиции.

О чем будут говорить Киев и Вашингтон?

Этот момент отчетливо понимают в Украине. И откровенно беспокоятся, что видно и по недавним интервью Владимира Зеленского западной прессе.

Так, высказывая свои упреки США и Европе в свежем интервью информационным агентствам, президент предположил, что вслед за "Северным потоком-2", его могут попытаться усадить за стол переговоров с "ДНР" и "ЛНР".

Понятное дело, что Зеленский говорил не о России, которая открыто призывает к этому уже седьмой год. А о Западе.

А вчера из лагеря президента поступила первая реакция на "минские" заявления США и России. На передовую выдвинули секретаря СНБО Алексея Данилова. Он озвучил позицию украинского руководства по Минским соглашениям.

"Если говорить по ситуации по Минским договоренностям, то в том виде, в котором они есть, это полный абсурд.

Мы их не денонсируем. По Минским соглашениям надо работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, в котором есть, мы не можем.

При наличии российских танков, БТРов, российских генералов, российских офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс", - заявил Данилов вечером 17 июня в эфире ток-шоу "Право на власть".

Интервью Данилова с 1:15:00

Другими словами, Украина отказывается исполнять Минские соглашения. И требует их изменить, по сути сдав ей Донбасс без всяких условий.

Но при этом официально денонсировать документ никто не собирается, чтобы не брать на себя ответственность за срыв мирного урегулирования. Что и называется тупиком: поскольку Киев подписанные соглашения исполнять не хочет, но и не выходит из них.

Впрочем, эта позиция, повторимся, Штатам давно известна. И если у американцев действительно есть намерение сдвинуть "Минск" с мертвой точки, им придется корректировать именно украинскую точку зрения. И вряд ли Вашингтон, а тем более лично Нуланд, этого не понимают.

Видимо, поэтому консультации США начнут с Украиной, а не Россией. А вот есть у американцев реальное желание прогресса по Донбассу или нет - увидим как раз по итогам этих переговоров. Которые вполне могут состояться за месяц, который остался до поездки Зеленского в Штаты.

То есть, при благоприятном сценарии, уже к исходу июля новый план по Украине может быть готов и доведен до украинского президента во время его визита в Белый дом.

А при неблагоприятном сценарии (если точки соприкосновения снова не найдут), ситуация на Донбассе останется в тупике с угрозой срыва в большую войну.

"Американцы будут пытаться искать решение"

Отметим, что во времена президентства Обамы, когда Украиной занимались Байден и Нуланд, американцы весьма активно продвигали тему Минских соглашений.

Об этом у себя в Facebook вспоминает главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"В начале 2016 года почти в одно и тоже время мои знакомые западные и российские дипломаты сообщили примерно одну и ту же информацию – готовится решение вопроса по Донбассу: его реинтеграция на основе Минских соглашений. То есть, с особым статусом, амнистией и т.д.

Причем об этом уже принципиально договорились Москва и Вашингтон. И позиция донесена до Киева.

Было это примерно тогда же, когда Сурков встречался с Нуланд в Калиниграде.

Потом было много сливов о неких планах по реинтеграции, потом приезжала Нуланд в Киев и уговаривала депутатов проголосовать за законы по политической части Минских соглашений.

А потом все как рукой сняло.

Внешне это выглядело так, что планы пошли прахом из-за сопротивления украинской "партии войны". "Народный фронт" сказал, что не будет голосовать за изменения Конституции по Донбассу. А без него голосов не собиралось даже на законы (не говоря уже о Конституции). Ну и плюс к тому постоянные угрозы националистов "третьим Майданом" и повторением бойни под Радой как 31 августа 2015 года.

Этот фактор, конечно, сыграл свою роль. Но был и другой очень важный момент – потеря интереса США.

В начале 2016 года команда Обамы пыталась активизировать процесс, чтоб Минские соглашения были реализованы до президентских выборов и команда демократов записала бы себе это в "перемоги".

Но процесс буксовал из-за саботажа в Киеве, а летом 2016 года, когда началась уже предвыборная кампания, в штабе демократов решили сделать тезис о "Трампе-русском шпионе" одним из основных.

И настаивать далее на реализации Минских соглашений (что в геополитическом плане могло трактоваться как уступка Москве) Вашингтону стало не с руки. Вошло бы в диссонанс с борьбой против "русского шпиона Трампа".

После победы Трампа ситуация с продвижением по Минским соглашениям еще более ухудшилась.

В США демократами была создана целая инфраструктура, которая трактовала любой взгляд Трампа в сторону Москвы как госизмену и раздувала огромный скандал. Естественно, что к теме Донбасса в такой обстановке боялись даже подходить.

А спецпредставителем по Украине был назначен "ястреб" Курт Волкер, который еще в 2015 году критиковал Минские соглашения.

Но вот победил Байден.

На фоне многих прогнозов о чуть ли не грядущей войне, я тогда написал, что как раз при Байдене-президенте шансов на вывод из тупика мирного процесса будет больше. Именно потому, что его не будут обвинять в "работе на Кремль" после каждой встречи с Путиным. Точнее, кто-то, наверное, и будет (уже звучат на эту тему голоса от республиканцев и британцев), но эти обвинения повиснут в воздухе, потому что инфраструктура демократов их не поддержит.

А договариваться у американцев с россиянами есть о чем. И главный вопрос конечно же не Украина, а Китай. Вашингтон не хотел бы видеть дальнейшего сближения Пекина и Москвы, а в идеале хотел бы ослабить их связи. Это одна из ключевых задач для Вашингтона. Собственно, эта задача стояла и в 2014-2015 годах, когда подписывались первые и вторые минские соглашения, призванные создать почву для восстановления разрушенных из-за войны в Украине отношений Запада и России.

Но ситуация с тех пор сильно изменилась.

Постоянное давление американцев все эти годы привело к тому, что Россия все сильнее стала разворачиваться на восток. Попытки расшатать власть Путина как извне (санкции), так и изнутри (Навальный) успехом не увенчались.

А сейчас цены на нефть идут вверх, Китай становится все более крупным партнером и в целом устойчивость России возросла.

И поэтому трудно сказать, какая может быть цена отказа от Китая. И есть ли она вообще?

Но американцы будут пытаться искать решение. И Украина в этих поисках, безусловно, будет занимать далеко не последнее место".