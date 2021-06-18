Россия призвала Совет Безопасности ООН осудить атаку украинских военных на наблюдательный пост "Народной милиции", в результате которого, как сообщали в "ЛНР", погибли пять сотрудников "милиции".

Об этом говорится в заявлении постоянного представительства России при ООН.

"Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении сказано, что западные государства способствуют "преступлениям киевского режима против своих мирных граждан". В частности, по данным постпредства России при ООН, "с 13 апреля подготовкой украинских снайперов занимаются военные специалисты США в тренировочном лагере около Мариуполя". Кроме того, там заявили, что американские компании поставляют Минобороны Украины снайперские винтовки и патроны для них.

При этом Москва связала действия ВСУ с телефонным разговором президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, который состоялся 8 июня.

Напомним, 11 июня в "ЛНР" заявили, что диверсионная группа отдельного центра ВСУ специальных операций "Запад" напала на наблюдательный пост "Народной милиции" в районе населенного пункта Голубовское и убила пятерых "ополченцев".

Также в "ЛНР" обвинили Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в регионе и связали действия ВСУ с посещением 8-9 июня президентом Украины Зеленским зоны вооруженного конфликта, где он заявил о готовности ВСУ к разрешению конфликта на Донбассе силовым путем.

Ранее мы рассказывали, что в "ЛНР" заявили, что Украина стянула бронетехнику к линии фронта.

Также сообщали, что в начале июня в "ЛНР" обвинили ВСУ в обстрелах школы и детсада.