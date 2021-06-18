В пятницу, 18 июня, в южных и восточных областях ожидается непогода. Из-за грозовых дождей в этих регионах спасатели объявили первый уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, дождей сегодня не будет в западных, центральных и северных регионах. В южных и восточных областях ожидаются ливни.

В пятницу дожди пойдут в Харьковской, Кировоградской, Днепровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

Температура воздуха прогреется от +24 до +29 градусов, ночью столбики термометров покажут от +11 до +18.

В Киеве сегодня будет солнечная и по-летнему теплая погода. Температура воздуха днем составит +27...+29, а ночью +16...+18.

Прогноз погоды на 18 июня. Скриншот: meteo.gov.ua

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что 18 июня в южной части и восточных областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/c. В связи с этим объявлен первый уровень опасности.

Напомним, в Бердянске и Кирилловке ливень и шторм затопили пляжи. Бушующее море подобралось к базам отдыха, расположенным на первой линии. В Бердянске ушли под воду пляжи в районе Верховой. Подтоплены также и кафе, расположенные на берегу.

Также мы рассказывали, как в Изюме мощнейший ливень смыл асфальт и полностью разрушил дорогу.