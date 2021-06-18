В аннексированном Крыму, где недавно затопило Керчь, из-за сильных дождей продолжаются проблемы. В Ялте всего за шесть часов выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов.

Об этом сообщает "РИА Новости".

В Ялте в пятницу, 18 июня, с полуночи до 06:00 выпало 42 миллиметра осадков, на Ай-Петри - 84 миллиметра осадков, это больше месячной нормы (72 миллиметра).

Дожди в Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе, Евпатории продолжаются, по прогнозам, они прекратятся во второй половине пятницы со смещением циклона на юго-запад.

На трассе в Алупке сошел сель, есть точечные подтопления подвалов. Уровень воды в реках Крыма из-за сильных ливней может подняться на 0,5-1,5 метра, в бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии есть угроза схода селей.

Напомним, "Страна" писала о том, что "глава Крыма" Аксенов прибыл в затопленную Керчь и поплавал по городу на лодке.

Также мы сообщали о том, что в Бердянске и Кирилловке ливень и шторм затопили пляжи и базы отдыха.

Кроме того, мы рассказывали, что недавно мощный ливень за 15 минут затопил Одессу. В течение четверти часа в городе выпало 28 миллиметров осадков.