Сегодня начинается 19 лунный день в Рыбах, когда события и люди будут определяться вашей сущностью. Вы увидите истинное отношение к себе друзей и коллег, словно в зеркале сможете рассмотреть определенные свои недостатки и слабые стороны. То, что вас будет раздражать больше всего, - отражение вашей неуверенности и комплексов. Проработайте их сегодня же. Тщательно выбирайте слова, чтобы не обидеть коллег и друзей.

Особенно это касается трех знаков Зодиака, которые намерено драматизируют ситуацию вместо того, чтобы мгновенно решить любой конфликт. Это Телец, Весы и Водолей, прогноз для которых представлен ниже.

Телец (21.04 - 21.05)

Ограничения будут наблюдаться в семейном кругу. Обычно социальную сферу здесь контролирует отец, поэтому нужно вести коммуникацию с ним. На первый план выйдут отношения с родными - уделите им внимание. Для результата потребуется приложить усилия, но оно того стоит. Как только эти моменты разрешатся, успех вам будет гарантирован в любом запланированном деле.

Весы (24.09 - 23.10)

Находчивость и дипломатичность сегодня помогут в делах. Единственное ограничение может коснуться отдыха и развлечений с друзьями. Позвольте себе немного времени провести в компании близких. Сегодня самое время переключиться с рабочих вопросов на личные. Как вариант, можете посетить театр или другое светское мероприятие, чтобы обзавестись полезными знакомыми.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям важно проявлять свой здоровый эгоизм чаще. Давно пора поставить на первое место собственные интересы. Ищите единомышленников и поддержку коллег, чтобы реализовать проект. Если не будете поступаться своими принципами и удержите руководящие позиции, получите существенное повышение! Сегодня вас ожидает насыщенный день, придется много работать.

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