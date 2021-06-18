На Буковине замначальника городской полиции обложил наркозависомого данью

В Кицмане Черновицкой области правоохранители задержали заместителя начальника городской полиции при получении неправомерной выгоды. Взятку он получил за непривлечение злоумышленника к ответственности за хранение наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности (ДВП) Национальной полиции Украины (НПУ) на своей странице в Facebook.

Правоохранители рассказали, что в Черновицкое управления ДВП НПУ поступило заявление о вымогательстве взятки с фигуранта уголовного дела о наркотиках. Производство было начатого по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины замначальником полиции города Кицмань.

Деньги полицейский требовал за закрытие материалов дела, фигурантом в котором является 29-летний местный наркозависимый.

По материалам внутренней безопасности НПУ Черновицкая областная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и передала материалы в ТУ ГБР в Хмельницком.

Сотрудника полиции задержали при передаче первой части денег - 1300 долларов.

Сейчас следователи ГБР готовят вручения ему подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее мы рассказывали, что в Умани правоохранитель попытался съесть 500 долларов при задержании с поличным во время получения взятки.

Также сообщали, что замглавы Черниговской ОГА поймали на взятке в 160 тысяч долларов.