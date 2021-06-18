В ночь с четверга на пятницу, 18 июня в центре неподконтрольного Луганска на газопроводе прогремел взрыв. Десятки домов остались без газа.

Об этом со ссылкой на "Луганскгаз" сообщает "РИА Новости".

Взрыв произошел на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм в районе парка "1 Мая". Из-за него образовалось сильное возгорание. Погасить огонь удалось только к 06:30.

Восстановить подачу газа отключенным абонентам обещают по завершению работ на объекте. Причина взрыва устанавливается.

Напомним, "Страна" писала о том, как в начале года в Луганске в доме "главы" так называемой "народной милиции ЛНР" Яна Лещенко случился взрыв. Лещенко попал в больнице. Основная версия происшествия - взрыв газа.

Также мы сообщали, как в 2019 году неизвестные пытались взорвать один из крупнейших мостов. В результате бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура устояла.

Кроме того, мы писали, что в марте 2019 года на улице Клубная на Восточных кварталах Луганска произошел взрыв. В результате были повреждены припаркованная рядом легковушка и дома №55 и №57 - в пяти квартирах были выбиты 12 окон.