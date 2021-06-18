В Службе безопасности Украины (СБУ) не стали начинать расследование продажи прав на сериал "100 000 минут вместе", созданного компанией "Студия "Квартал 95", российскому телевизионному каналу "СТС", в обход украинских экономических санкций. Отметим, такая же история была и сериалом "Папик".

Об этом со ссылкой на ответ СБУ сообщают "Украинские новости" в пятницу, 18 июня.

"По результатам обработки Вашего запроса от 09.06.2021 года сообщаем, что по состоянию на сегодня (15 июня 2021 года) следователями органов безопасности уголовное производство по упомянутому Вами факту (продажа коммерческих прав на показ сериала "100 000 минут вместе" Студией "Квартал 95" телеканалу "СТС") не расследуется", - говорится в ответе СБУ.

Напомним, 7 июня состоялась премьера 1-й серии сериала "100 000 минут вместе" на канале СТС. Тем временем украинский президент Владимир Зеленский избегает публичного обсуждения продажи принадлежащей ему студией "Квартал 95" телесериалов российскому телеканалу, который включен в санкционный список Украины.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны не намерен выяснять механизм продажи коммерческих прав на показ сериала "100 000 минут вместе" студии российскому телеканалу.

Также "Страна" подробно разбиралась, как "Квартал 95" продает шоу и сериалы в Россию в обход санкций.