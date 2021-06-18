После того как "слуга народа" Никита Потураев призвал с трибуны Рады расстрелять коллег-парламентариев из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Украине разразился громкий скандал, а против самого нардепа уже готовы подавать заявление о совершении преступления.

Кроме этого, в ОПЗЖ увязали заявление главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики со своей позицией по поводу рассмотрения поправок в закон о Национальном совете по телевидению и радиовещанию. Об этом передает пресс-служба политсилы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" последовательно выступает против повышения зарплат чиновников. Мы считаем, что в стране, где половина населения живет за чертой бедности, бюрократы, ответственные за тяжелую ситуацию в Украине, не могут жить в роскоши. Эту принципиальную позицию партия подтвердила и во время рассмотрения поправок в Закон о Национальном совете по телевидению и радиовещанию. Власть стремится окончательно превратить этот орган в инструмент информационной инквизиции и в благодарность обеспечить высокие доходы новоявленным душителям свободы слова.

Наша принципиальность буквально вызвала истерику у власти. Типичный представитель правящей партии Потураев выразил сожаление, что Украина остается демократическим государством. Он пригрозил расстрелом ОПЗЖ, которая последовательно защищает интересы простых людей. Он выразил настроение всей Зе-команды, не желающей бороться с коррупцией, снижать тарифы, обеспечивать субсидии, возвращать льготы пенсионерам, ветеранам, чернобыльцам. Вместо того, чтобы менять антинародную политику, они вынашивают планы как уничтожить партию, борющуюся за социальную справедливость.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует дать правовую оценку разжиганию ненависти и призывам к физической расправе над оппозицией, прозвучавшими от Никиты Потураева. Мы будем добиваться открытия уголовного дела по этому факту и немедленного снятия этого "слуги народа" с поста председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики", - заявили в партии.

Ранее "Страна" сообщала, что призвавший расстрелять ОПЗЖ Потураев поблагодарил "слуг" за участие в драке.