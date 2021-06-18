Украинские таможенники в посылке с детскими мягкими игрушками, которая следовала из Индонезии на адрес киевлянина, выявили наркотические вещества.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба в сети.

"Согласно декларации, в международной бандероли находилась кукла-игрушка стоимостью 1,94 доллара США. Однако таможенники усомнились в сентиментальности отправителя, который посылал мягкие набивные фетровые игрушки ручной работы в далекую Украину, и не ошиблись", - рассказали таможенники.

В составе наркотика, который был в посылке, обнаружили вещества алкалоиды семян кокаинового куста (Erythroxylon coca) - метиловый эфир ангидроекгонина (метилекгонидин), тропин и тропакокаин, которые отнесены к наркотическим средствам и оборот которых ограничен.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, а наркотическое вещество изъяли.

Ранее мы рассказывали, как пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) задержали женщину преклонных лет с партией марихуаны.

Также сообщали, что недавно пограничники задержали жителя Херсона, который вез в Крым 20 кило каннабиса.