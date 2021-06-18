По состоянию на утро пятницы, 18 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 967 человек.

Напомним, что вчера, 17 июня в стране было выявлено 1 188 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 221 человека.

Умерли за отчетные сутки 50 человек (с начала эпидемии 51 952 пациента).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 2 312 человек (с начала эпидемии - 2 147 972 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 32 ребенка и 6 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (68 человек), Донецкой области (61), Киевской области (54) и Днепропетровской области (50).

В Киеве выявили 207 новых случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.

Также мы рассказывали, что Кабмин предлагает Раде направить на закупку вакцин против коронавируса 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях".