Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов вчера, 17 июня, выступил с двойственным заявлением по ситуации на Донбассе и отношением Украины к выполнению Минска-2.

По его мнению Украина не будет отменять Минские соглашения, но и выполнить их в том виде, как они зафиксированы - невозможно. Это заявление прозвучало в эфире ток-шоу "Право на владу".

Видео 1+1, выступление Алексея Данилова смотрите с отметки 1.15.00

"Мы их (минские соглашения - Ред.) не денонсируем. С минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде как они есть… (невозможно - Ред.). С наличием российских танков, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс, это невозможно", - сказал Алексей Данилов.

Он также отметил, что Украина твердо и последовательно выступает за прекращение войны и переговоры.

"Чтобы не убивали наших ребят. Мы за то, чтобы садиться и договариваться", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Нуланд заявила, что Путин пригласил США примкнуть к Минскому процессу и упомянула про автономию Донбасса.

Также мы рассказывали, что в США изложили свою версию по войне в Украине после встречи Байдена и Путина.