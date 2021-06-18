Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный брифинг в ходе которого назвал шесть главных достижений президента США после его европейского турне и женевских переговоров с российским коллегой.

Об этом передает пресс-служба Белого дома.

"Суть в том, что в этой поездке Джо Байден уверенно и умело надел мантию лидера свободного мира. Предыдущий президент отказался от этой мантии, и теперь президент решительно восстановил ее. И как основополагающий результат поездки, я считаю, что это наиболее значимый", - заявил Джейк Салливан.

В качестве еще одного главного успеха советник назвал противодействие пандемии коронавируса.

"Во-первых, это действие в отношении COVID. Президент одновременно взял на себя историческое и монументальное обязательство предоставить 500 миллионов вакцин Pfizer, которые США выделят 100 странам мира с самыми низкими доходами", - добавил Салливан.

Также в список достижений Байдена (по мнению его советника по нацбезопасности) стоит внести консолидацию стран Запада в вопросах противостояния с Китаем; договоренности об ослаблении таможенных ограничений с ЕС; отстаивание прав человека в Китае, России и некоторых других странах и усиление прогресса в сфере обеспечения кибербезопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп раскритиковал встречу в Женеве. По его мнению "Байден делает Россию очень богатой".