Вчера, 17 июня, США разыгралась очередная кровавая драма. Здесь в пригороде города Финикс (штат Аризона - Ред.), неизвестный мужчина устроил охоту на случайных прохожих. Стрелок больше часа стрелял по людям из ружья. В результате нападения один человек был убит, еще 12 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.

Стрельба была зафиксирована недалеко от города минимум в восьми разных местах - в Глендейле, Пеории, Сюрпризе и вдоль автострады West Valley (Западная долина - Ред.). Все случаи атаки произошли в течение полутора часов. Полиция пока не знает, связаны ли они между собой.

Предполагаемый преступник был взят под стражу около 12:30 по местному времени и следствие считает, что он действовал в одиночку. Как сообщили в полиции, его личность пока не установлена, и мотив нападения тоже не известен.

Полицейские уже задержали стрелка. Его личность пока не была установлена, как и мотив, но правоохранители предварительно полагают, что он действовал в одиночку.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в массажных салонах штата Джорджия расстреляли сразу восемь человек.