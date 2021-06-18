В Нидерландах продолжается слушание дела о трагедии Boeing рейса МН17 на Донбассе в 2014 году. Окружной суд Гааги вчера, 17 июня, прошел очередную знаковую стадию процесса - здесь завершено представление доказательств по делу со стороны обвинения.

Об этом сообщает агентство NOS.

Судьи придают важную роль записям телефонных переговоров между боевиками, а также данным операторов сотовой связи, которые позволяют установить местонахождение лиц, участвовавших в транспортировке ЗРК "Бук" и его применении. Во время вчерашнего заседания суда подробно обсуждалась роль Игоря Стрелкова (Гиркина), которую прокуратура считает значительной, учитывая перехваченные разговоры. Считается, что он активно участвовал в "заказе" и транспортировке "Бука" 17 июля.

Подозреваемый Олег Пулатов в свою очередь настаивает, что боевики знали о прослушке, поэтому якобы распространяли в разговорах ложную информацию, а подозреваемый Сергей Дубинский заявляет, что записи разговоров поддельные.

В ответ на это сторона обвинения привела свои возражения и доводы о том, что доказательства по делу содержат дезинформацию.

Напомним, катастрофа Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года в 16.20 по киевскому времени. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой класса "земля-воздух". Никто из 298 человек на борту самолета не выжил.

Дело рассматривает окружной суд Гааги и его не следует путать с Международным судом ООН. Несколько стран, чьи граждане погибли в результате трагедии, требовали назначить международный трибунал по делу о крушении MH17. Но Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, воспользовавшись правом вето. Тогда власти Нидерландов предложили провести процесс по своему национальному законодательству. Такой выбор был сделан потому, что две трети (193) из 298 пассажиров сбитого самолета были подданными этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры.