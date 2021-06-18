Расстрел ОПЗЖ: зачем Потураев устроил скандал в Раде

Главные новости нашей страны после окончания саммита России и США резко переместились из внешнеполитической плоскости во внутреннюю. Причем ладно, произошло бы что-то серьезное, а то ведь скандал на ровном месте, который ни с того ни с сего устроил "слуга народа" Никита Потураев. С последующей массовой потасовкой, в которой лидерами противоборствующих сторон оказались два скандальных депутата: Николай Тищенко из СН и Илья Кива из ОПЗЖ.

Собственно, именно драка оказалась новостью номер один, на которую обратили внимание все. Чуть меньше обратили внимания на саму причину потасовки – заявление Потураева о том, что фракцию ОПЗЖ надо расстрелять, и тогда в Украине закончится "эпоха бедности".

Заявление более чем странное, если учитывать, что во фракции ОПЗЖ вообще нет ни одного депутата, который находился бы во власти в последние семь лет и, соответственно, отвечал бы за "эпоху бедности", которую признал представитель правящей фракции.

Но на это обратили меньше внимания, чем на тот факт, что угроза убийства, да еще и по политическим мотивам, – это повод для уголовного дела, с весьма серьезными статьями. Конечно, мало кто верит, что Потураев сядет, но сам факт еще будет предметом серьезных разбирательств на международном уровне. Поскольку речь идет о фундаментальных основах демократии и прав человека.

А вот на что совсем не обратили внимания – так это на причину, по которой "слуга народа" устроил скандал. Если исходить из спича Потураева, то его якобы задели слова об "эпохе бедности", сказанные представителем ОПЗЖ. Перед этим действительно выступал представитель "Оппозиционной платформы" Александр Лукашев, но об "эпохе бедности" он ничего не говорил – даже такого сочетания слов в его речи не было. И вообще – ни слова о социальной политике, поскольку рассматривался законопроект о Нацраде по телевидению и радиовещанию.

О чем же говорил Лукашев? Собственно, о той теме, которая и рассматривалась. Он сообщил об отчете Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором было названо необоснованным закрытие украинских оппозиционных каналов в феврале. И о несоответствии этого решения "фундаментальным принципам верховенства права и гарантирования прав человека".

Вот эту тему оппозиционер и предложил Потураеву прокомментировать. А тот, видимо, не найдя ни одного аргумента в защиту решения СНБО и действий президента, решил устроить скандал.

Похороны деолигархизации

Впрочем, устроенный Никитой Потураевым скандал имел еще одну прикладную цель: он прикрыл похороны важнейшей президентской инициативы, о которой говорили несколько недель.

Вчера комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС отправил на доработку поданный президентом проект закона об олигархах.

Что произошло? В Раде в принципе нет комитетов, в которых не было бы большинства у "слуг народа". А евроинтеграционный комитет и вовсе переполнен "слугами-соросятами", поскольку дает легальную возможность кататься в командировки в Евросоюз за госсчет. И вот этот комитет не просто провалил рассмотрение ключевой президентской инициативы – он записал, что она не соответствует Соглашению об ассоциации и требует "доработки".

И ведь это был не единственный сигнал, свидетельствующий о, мягко говоря, прохладном отношении Запада к проекту закона об олигархах. Вчера в одном из грантовых изданий появилось интервью одного из самых видных представителей этих кругов – экс-секретаря СНБО Александра Данилюка, – который заявил, что Украине специальный закон об олигархах не нужен.

Конечно, на фоне постоянных заявлений западных посольств о вреде олигархов для нашей страны все это выглядит странно. Видимо, просто борьба с олигархами в том виде, в каком ее проводит Владимир Зеленский, не устраивает "семипосольщину". Или их не устраивает, что вместе с Игорем Коломойским "значок олигарха" получит и Виктор Пинчук. А возможно даже и младоолигарх Томаш Фиала, который сейчас фактически контролирует руководство партии и фракции "Голос" и постепенно создает свою медиа-империю.

Но так или иначе это означает, что президентская инициатива обречена уйти в небытие. Президент мог бы бороться с олигархами, только опираясь на Запад. Без такой поддержки лучше даже и не пытаться. Потому и возникают новые скандалы, которые должны облегчить предание забвению распиаренного законопроекта.

Почему посол в Германии сделал "плохую услугу Украине"

При этом скандал в Раде был вчера не единственным, устроенным представителями украинской власти. Другой в это время устроил (впрочем, уже не в первый раз) посол Украины в Германии Андрей Мельник. Теперь скандальный посол публично отказался идти на открывающуюся сегодня в Берлине выставку "Измерения преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне", которая посвящена 70-летию нападения Германии на СССР.

Послу не понравилось то, что мероприятие будет проходить в здании, которое официально называется "Немецко-русский музей "Берлин-Карлсгорст". По мнению Мельника, проведение выставки именно в этом музее приравнивает Советский Союз к России, что "оскорбительно с точки зрения украинцев, очень плачевно и одновременно странно".

Впрочем, странной (с точки зрения нормальной логики) на самом деле выглядит позиция посла. Ведь в названии выставки сказано именно о советских военнопленных, то есть никто не выделяет из общей трагедии всех наций СССР только одну. А то, что она проходит в немецко-русском музее – так никто не мешал тому же Мельнику открыть в Берлине немецко-украинский музей и предложить его в качестве альтернативы. Но такого музея в столице Германии нет.

Очевидно, что название музея – только повод для отказа. Ведь не может же посол страны, потерявшей миллионы в годы войны, высказаться против того, что Германия официально чтит память жертв собственной агрессии на столь высоком уровне, что открывать выставку будет ее президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Канцелярия президента ФРГ, кстати, назвала поведение Мельника "плохой услугой для Украины". Но посол думал не об Украине, а только о реакции той ее части, которая считает, что единственные жертвы войны – это бойцы УПА, и что дата 22 июня 1941 года – вообще не скорбная дата.

Своими неоднократными выходками Мельник уже давно доказал, что он принадлежит именно к этой категории украинских политиков. И если при этом Мельник все еще занимает должность посла в стране, где его уже терпеть не могут, то это означает одно: в нынешней власти достаточно политиков с такими же взглядами, как у Мельника.

Моргенштерн против СБУ

Тем временем в Украине назревает еще один скандал – только на этот раз не по инициативе власти, а даже как бы наоборот. Его инициировал сверхпопулярный в молодежной среде российский рэпер Моргенштерн, который подал иск в Окружной административный суд Киева. В этом иске звезда рэпа просит отменить решения СБУ и Минкульта о запрете ему въезжать в Украину.

Безусловно, такое решение Моргенштерн принял не в одиночку. Если большинство украинцев не знает, что такое ОАСК и где он находится, то можно не сомневаться, что российский рэпер до сих пор и не знал, что в Украине существуют административные суды.

Но неважно, кто его надоумил, важно то, что процесс обещает быть крайне скандальным. Дело в том, что ни у СБУ, ни у Минкульта не было законных оснований запрещать въезд звезде из соседней страны: Моргенштерн не подписывал никаких заявлений насчет Крыма и сам туда тоже не ездил.

Просто однажды стало известно, что рэпер собирается давать концерты в Украине, и это возмутило "патриотическую общественность", которая, собственно, не в состоянии принять тот факт, что сегодня властителем умов нового поколения украинцев является русский и русскоязычный рэпер. Которого даже сборная Украины по футболу включила в свой плей-лист на Евро-2020.

После этого возмущения "патриотической общественности" СБУ решила, что с ней (с "общественностью") отношения лучше не портить, а потому просто придумала повод для запрета на въезд: экспертизу, которая якобы обнаружила в текстах Моргенштерна пропаганду наркотиков и насилия (по иронии судьбы, в России рэпера в том же самом обвиняют депутаты от партии Жириновского), а также некую угрозу нацбезопасности.

Какую именно угрозу нацбезопасности нашла СБУ и в каких именно текстах – спецслужба не сообщила, засекретив результаты экспертизы. Скорее всего, никакой экспертизы вообще не было, а СБУ просто решила соскочить с темы, решив, что на этом все и закончится. Теперь выясняется, что все только начинается. И СБУ придется в суде рассказать, какими именно песнями угрожает нацбезопасности Украины Моргенштерн.

Первая победа Украины на Евро-2020: что дальше

На фоне массы скандальных новостей вчера была и одна положительная: сборная Украины по футболу одержала первую победу на проходящем с годичным опозданием Евро-2020. Победа оказалась в своем роде исторической: это первый выигрыш сборной Украины на официальных турнирах за последние девять лет и первый ее выигрыш на чемпионатах Европы за пределами нашей страны.

Однако историческая часть – это лишь фон для реальных раскладов на Евро-2020. Победа над Северной Македонией 2:1 принесла нам три очка, необходимые для борьбы за выход в плей-офф, но оставила на третьем месте.

Однако на этом вчерашние турнирные перипетии для сборной Украины не закончились. Вечером Австрия проиграла Нидерландам 0:2, и по причине ухудшившейся разницы мячей австрийцы переместились на третье место, пропустив нас на второе.

Что это означает перед решающим матчем со все теми же австрийцами? Что в случае победы или ничьей команда Андрея Шевченко занимает второе место и гарантировано выходит в плей-офф. В случае проигрыша – третье место с очень маленькими шансами на выход туда же.

Казалось бы, голландцы сослужили нам хорошую службу, забив австрийцам два безответных мяча. Но не все так просто. Если бы голландцы забили один, то австрийцы на данный момент были бы вторыми. И получалось вот что: в случае победы или поражения у нас были бы те же расклады, а вот в случае вполне вероятной ничьей Украина становилась бы третьей с хорошими шансами на плей-офф.

По идее, второе место лучше третьего. Но не всегда. По сетке турнира вторая команда нашей группы наверняка будет играть с итальянцами, которые сейчас на суперходу. А вот третья – в случае, если наберет четыре очка – выходит либо на Францию (что, конечно, не лучше итальянцев), либо на Испанию. И вот с последней, находящейся сейчас в нелучшем состоянии, у Украины могли бы быть шансы. А теперь они, возможно, будут у австрийцев.