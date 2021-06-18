Следователи ФБР пытаются установить личность женщины, чьи останки были найдены недалеко от пешеходной тропы в Мэриленде, примерно в полутора километрах от резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде.

Об этом сообщает Fox News.

Часть останков - кости ноги - первыми нашли 12 июня гуляющие в парке Катоктин-Маунтин. На ноге был обут красный кроссовок фирмы Nike. На следующий день правоохранители обнаружили другие кости, кроме ступни и руки.

На скелете не осталось никаких тканей, что указывает на то, что тело пробыло в парке от одного до шести месяцев. На скелете была легкая одежда (черный спортивный костюм) - то есть на момент смерти женщины погода была теплой.

Также у умершей были длинные темные волосы, заплетенные в косы.

Найденные при теле вещи. Фото: ФБР

Рядом с телом полиция нашла сумочку Puma с набором ключей внутри и несколькими брелками, а также газовый баллончик.

Следователи не установили причину смерти женщины. Они не исключают, что расчленить тело могли как убийца, так и животные уже после смерти.

Сейчас останки изучают судмедэксперты.

Одна улика указывает на насильственную смерть: в последнее время в этом районе не сообщали о пропавших без вести туристах. То есть труп могли специально привезти издалека, чтобы спрятать концы в воду.

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