В Винницкой области погиб рецидивист, который убегая от хозяина дачи упал в ров.

Это событие произошло на днях у Ладыжина на территории дачного кооператива "Заречье", передает Lada.FM.

Как отметил начальник Гайсинского РУП ГУНП в Винницкой области Игорь Соломон, сообщение о том, что неизвестный, путем отжима окна, проник в дачный дом, правоохранители получили около двух часов ночи от владелицы дачи.

По ее словам, грабитель пытался украсть электроинструменты и предметы бытового обихода. Однако, на месте происшествия его обнаружили владельцы дачи. После этого злоумышленник пытался бежать, но упал в ров и там внезапно умер.

Правоохранители установили, что грабитель ранее судимый и находился на профилактическом учете в полиции как админпиднаглядний.

Все обстоятельства смерти выясняются.

Ранее "Страна" сообщала, как вооруженный ножом пьяный грабитель отбирал выручку у кассиров общественных туалетов в Винницкой области.

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