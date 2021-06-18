В парке хищных животных города Порт-Элизабет (ЮАР) амурский тигр растерзал смотрителя. Зверю удалось подобраться к человеку, так как в парке отключили электрический ток, подававшийся на ограду вольера.

О трагедии, которая случилась 16 июня, пишет издание Daily Mail.

По данным британской газеты, в парке проводились работы, из-за чего на забор вольера с амурскими тиграми перестали подавать ток. Самец амурского тигра по имени Джаспер заметил это и решил воспользоваться моментом, чтобы пробраться в соседний загон к самке.

Хищник перемахнул через трехметровый забор и напал на 52-летнего смотрителя Дэвида Соломона, который находился в проходе между вольерами и оказался на пути тигры. Смотритель попытался бежать, но тигр быстро настиг его, повалил на землю и несколько раз укусил. Мужчина скончался.

По предварительным данным следствия, Соломон умер не от укусов, а от того, что тигр свернул ему шею.

Одно из последних фото Соломона

Расправившись со смотрителем, Джаспер перепрыгнул через еще один забор и после ожесточенной схватки убил другого амурского тигра по кличке Джуда. После чего попытался спариться с сестрой Джуды - тигрицей Эмбер.

Прибывший на место ветеринар выстрелил транквилизатором в обоих животных. Когда пара заснула, сотрудники службы охраны дикой природы смогли убрать тела Соломона и Джуды. А парк сразу же закрыли для посетителей.

По словам сотрудников Соломона, он работал с животными больше 15 лет и заботился о Джаспере с того момента, когда тот был ещё тигренком.

После трагедии Джаспера решили оставить у Эмбер. Как пишет газета, тигр сразу же успокоился, поселившись с самкой.

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