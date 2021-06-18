Заместитель государственного секретаря США Викторией Нуланд дала интервью, посвященное итогам встречи в Женеве президентов Джо Байдена и Владимира Путина. В интервью она рассказала, что на саммите говорили об Украине и Минских соглашениях.

С Нуланд беседовал журналист "Радио Свобода".

По словам чиновницы, Байден на встрече назвал Украину страной, в отношении которой у США есть большие разногласия с Россией.

Журналист спросил у нее, почему Минские соглашения по-разному читают в Москве, Киеве и на Западе.

Нуланд заявила, что не может говорить о российском прочтении документа. Но отметила, что Минские соглашения - "единственный письменный документ, в котором президент Путин заверил, что выйдет из Донбасса".

"Вопрос теперь в том, президент Путин сейчас на саммите, прося США, чтобы они снова были приобщены - как в прошлом - к попыткам реализации Минских соглашений, действительно ли серьезно настроен уйти из Донбасса? Думаю, мы начнем серьезные консультации с нашими украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения и как они будут двигаться к их реализации. И тогда мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными", - ответила она.

"Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений в безопасный и приемлемый для Украины способ - способом, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность в Донбассе - взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток - мы были бы готовы работать над этим", сказала Нуланд.

"Но мы не уверены, что есть серьезные основания работать над этим. Поэтому мы протестируем это в последующие недели. Но начнем с очень интенсивных переговоров с Украиной относительно того, как ей видятся эти вопросы", - заверила Нуланд.

Ее слова о "Минске" прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Канал выделил три главные тезиса сотрудницы Госдепа:

Путин сам предложил США подключиться к Минскому процессу;

можно поработать над реализацией Минских соглашений, чтобы Донбасс вернулся в Украину на условиях политической автономии (то есть дать ему тот самый особый статус);

в США не уверены, что из этого что-то получится, но готовы протестировать ситуацию в ближайшие недели. В том числе - и путём консультаций с украинским руководством о том, как оно видит реализацию Минских соглашений.

"В общем, сейчас будет первая (с 2016 года) реальная попытка реализовать Минские соглашения в том числе и по политической части. Хотя, конечно, никто гарантий успешности ее пока не даёт", - заключил канал.

Из других вопросов Нуланд в интервью высказалась по поводу Крымской платформы.

Она поддержала инициативу и сказала, что США будут представлены в этом формате на высоком уровне.

"Я думаю, что это очень важная инициатива со стороны украинского правительства для повышения мирового внимания к Крыму и чтобы убедиться, что этот вопрос в первых строках международной повестки дня. И, думаю, США будут представлены на форуме на высоком уровне", - заявила Нуланд.

Как писала "Страна", ранее Нуланд рассказала главе МИД Дмитрию Кулебе, как прошла встреча Байдена и Путина.

Также мы приводили оценки депутатов Верховной Рады женевского саммита.