В городе Березно Ровенской области из-за трагического стечения обстоятельств 17 июня умер молодой мужчина. Ему оторвало руку колесом автомобиля, из-за тяжелой травмы пострадавший скончался.

Об этом сообщает в Фейсбуке Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

По информации центра, в 16:34 на линию 103 поступил вызов о том, что в городке Березно в помощи нуждается пешеход. Во время движения по проезжей части от грузовика отлетело колесо, которое тяжело травмировало мужчину.

На место происшествия прибыла бригада Березновской подстанции центра экстренной медицинской помощи.

При осмотре пострадавшего, которому на вид оказалось около 30 лет, врачи установили, что колесо попало в область правой верхней конечности. Предварительный диагноз: травматическая ампутация правой руки на уровне нижней трети плеча.

Пострадавшему пешеходу оказали необходимую медицинскую помощь в соответствии с протоколом и госпитализировали в центральную районную больницу города.

Около 19:00 стало известно, что мужчина умер в больнице.

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