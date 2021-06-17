Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждение темы Украины президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным в Женеве был предметным. Правда, при этом привел только общее заверение Байдена о поддержке независимости Украины.

Об этом чиновник сказал 17 июня в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1".

"На самом деле разговор между ними относительно Украины был предметным, и они друг друга очень хорошо понимали, потому что президент Байден еще в статусе вице-президента с первых дней российской агрессии против нашего государства знает этот файл, этот вопрос", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что президент Байден "был однозначно на стороне Украины".

"Президент Байден четко заявил Путину о том, что он твердо и непоколебимо будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины", - сообщил Кулеба.

Он также рассказал, что пообщался по телефону с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд, которая детально его проинформировала о содержании разговора лидеров стран.

"Он сказала очень важные слова, которые должны быть позитивно восприняты в Украине. Она сказала: "Заверяю вас, Дмитрий, что ни президент Байден, ни вся наша команда не отступят от правила "никаких договоренностей об Украине без Украины. Поэтому никто не будет пытаться договориться за вашей спиной, и мы будем отбрасывать попытки навязать такие договоренности", - сказал Кулеба.

Ранее "Страна" сообщала о беседе Нуланд с Кулебой.

Между тем, судя по брифингу Байдена после женевских переговоров, украинская тема не была на них приоритетной. Потому что об Украине он сказал всего два предложения, причем одно из них касалось Минских соглашений.