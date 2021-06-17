Стало известно, что президенты США Джо Байден и Турции Реджеп Тайип Эрдоган на двусторонней встрече в Брюсселе 15 июня, состоявшейся накануне российско-американского саммита, не достигли договоренности по поводу купленных Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Стороны условились продолжать консультации.

Как передает ТАСС, об этом рассказал 17 июня помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов по итогам европейского турне главы Белого дома.

"Что касается С-400, они обсудили это. Договоренности не было достигнуто. Было решено продолжать диалог по С-400. Обе команды займутся этим вопросом после встречи", - сказал Салливан.

Он добавил, что президенты также подробно обсудили предложение Турции обеспечивать безопасность международного аэропорта в Кабуле после вывода вооруженных сил НАТО из Афганистана.

"Президенты договорились, что будут взаимодействовать с целью добиться этого. Президент Эрдоган указал, что для этого ему потребуется определенная поддержка. И президент Байден пообещал, что эта поддержка будет оказана. Президент Эрдоган выразил удовлетворение этим. И они вдвоем попросили свои команды проработать окончательные детали", - сообщил Салливан.

По его словам, политики договорились, что Анкара "будет играть ведущую роль в обеспечении безопасности" аэропорта. И сейчас США "работают над тем, как это сделать".

Помощник президента США пояснил, что Вашингтон серьезно относится к опасениям по поводу возможных нападений радикального движения "Талибан" и других группировок на дипломатов и других иностранцев в районе столичного аэропорта. Он подчеркнул, что именно поэтому США и Турция "составляют подробный и эффективный план" обеспечения безопасности.

Между тем в РФ считают, что предложение Турции обеспечивать безопасность аэропорта Кабула противоречит соглашению о выводе иностранных подразделений из Афганистана, подписанному США и талибами.

Ранее "Страна" сообщала, что Салливан анонсировал встречу осенью Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина.

А в июле глава Белого дома увидится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским.