Синоптики обратили внимание на любопытное явление в небе. Фото: pixabay.com

Микроскопические в космическом масштабе островки влаги синоптики заметили в небе недалеко от Киева и недалеко от Бухареста. Это явление на синоптической карте украинцам показала синоптик Наталья Диденко.

"Крутятся вокруг, приближаются, немного садится паркость на голову, может выглянуть неожиданный короткий дождь. А может и не выглянуть", - объяснила значение этих островков влаги синоптик.

Она заинтересовалась этим наблюдением, поскольку в небе над Киевом и в небе над Бузарестом сложились очень похожие ситуации.

"Киевское небо здоровается с бухарестским!" - написала в соцсети Наталья Диденко.

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Напомним, в последний рабочий день недели в пятницу, 18 июня, в небе над Украиной сойдутся циклон и антициклон. Поэтому часть регионов завтра будет под дождем, а остальные  - с солнцем.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, в каких регионах Украины будут грозы в пятницу и пообещала жару на следующей неделе.

Также мы сообщали, что в четверг в курортных Бердянске и Кирилловке ливень и морской шторм  затопили пляжи и базы отдыха.

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