Бывший судья Николай Чаус 17 июня сделал новую запись в своем Телеграм-канале. В ней он анонсировал разоблачения сотрудников Днепровской прокуратуры, подконтрольных Петру Порошенко.

Запись появилась около 21:00.

По словам Чауса, он долго думал о том, чего ждут от его появления. И перечислил темы, которые мог бы раскрыть: полная история его похищения и причастности к нему Порошенко, Грановского и Бурбы; мотивация и подтекст его решений по Корбану и Иванющенко; рассказ о предательстве Ластовки и Бирсы и их отношении к нему; подробности дела НАБУ о банке с долларами и роли в нем друга и кума Сытника, а также, по совместительству, заявителя в этом деле - Полищука; видение судьей его дальнейших перспектив.

Но, по его словам, прочитав комментарии и некую "полученную информацию", он осознал, насколько его история "мелка в сравнении с тем, что происходит и происходило в правоохранительной и судебной системах, да и вообще в органах власти".

"Так сложилось, что в один "прекрасный" момент я попал под опеку смотрящего за судебниками и правоохранителями от Порошенко-Грановского и их подельников - банды "лысых птиц" из Днепровской прокуратуры: Лысенко, Дрозда, Соловья, а также сопровождающих их бурную деятельность юристов-схемщиков "дорожных карт" Барсука, Краглевича, Малиневского… Всем вам, мои опекуны, я заявляю, что на этом Телеграм-канале каждый из вас сможет прочесть о себе и других подобных представителях вида коррупционер обычный массу интересного. Обещаю сопроводить всё документами, переписками и другими иллюстрациями", - заявил Чаус.

Он добавил, что не рассчитывает на эффективность правоохранителей в отношении упомянутых людей, так как те и так всегда обо всем знали, являясь частью системы.

"Но прошу СМИ заняться расследованием тех фактов, которые я опубликую. Думаю, для начала всем будет интересно узнать о том, как формировалась и функционировала одна из их схем обогащения", - говорится в конце записи.

Спустя несколько минут после появления записи на канале появился новый пост, посвященный созданию в структуре ГПУ так называемого департамента Кононенко-Грановского, который специализировался на заказных делах, "обилечивании" и рейдерстве.

"Вольную" на создание подобного инструмента получил сам г-н Грановский от экс-президента Порошенко. Он же согласовывал его структуру и т.д. Собственно, это подтверждают приложенные ниже файлы - скриншот почтового ящика и сама схема нового подразделения. Обращаю внимание на их метаданные. Я и сам не так давно познакомился с этим определением, но все же надеюсь, что правоохранительные органы смогут их найти в файлах", - написал Чаус.

Кроме того, он предложил провести аудит уголовных производств, которые расследовал упомянутый департамент.

"Интересно было бы узнать, чем они закончились. Впрочем, не менее интересна и судьба сотрудников этого подразделения…" - отметил Чаус.

Напомним, предыдущее обращение Чаус записал не далее как вчера. Оно было посвящено конфликту с Сытником.

Между тем Кишинев готовится объявить в розыск через Интерпол украинских разведчиков, участвовавших в похищении экс-судьи.