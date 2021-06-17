Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд. Последняя в подробностях рассказала киевскому чиновнику о содержании и результатах переговоров Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня.

Об этом сообщается в Фейсбуке МИД.

Американская дипломат проинформировала Кулебу, что во время переговоров глава Белого дома "четко и твердо заявил президенту России о крепкой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, которая и в дальнейшем будет оставаться незыблемой". Также Нуланд сказала о непоколебимой преданности США принципу "Никаких договоренностей об Украине без Украины" на переговорах с Россией и любыми другими странами.

Кроме женевской встречи собеседники обсудили подготовку к визиту Владимира Зеленского в Вашингтон и высказали обоюдную настроенность сделать его максимально содержательным и результативным.

Сразу после завершения встречи президентов в Женеве "Страна" сообщала, что на пресс-конференции по ее итогам Байден посвятил Украине всего три предложения.

Правда, после уточнения перевода слов Байдена выяснилось, что предложение было одно. А еще одно касалось Минских соглашений.