В пятницу южный циклон снова будет поливать периодическими дождями южную часть Украины, центральные области и восток. А во время дождей будут греметь грозы, возможны мгновенные сильные ливни, шквал и град. Такой прогноз на последний рабочий день недели дает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в западных и северных областях Украины непогоду завтра будет сдерживать антициклон по имени Zoe (карта 1).

"Поэтому там существенные осадки - вряд ли, однако за хвосты и спины этих регионов южная циклоничность где-нибудь и укусит, может затронуть юго-запад и часть Киевщины. Карта 2.

Температура воздуха ожидается 18-го июня высокой: в течение дня + 24 + 29 градусов, на юге и востоке местами + 20 + 24 градуса", - прогнозирует синоптик.

По данным Натальи Диденко, в Киеве в пятницу будет жарко - до +28 градусов.

"О серьезных дождях завтра не идет, разве что качнется ближе южная непогода и затронет локально дождями несколько районов", - пишет синоптик.

Также Наталья Диденко объясняет, что жара, которая сейчас царит во многих странах Западной и Центральной Европы, с понедельника начнет перемещаться в восточном направлении. Поэтому в Украине следующая неделя обещает быть горячей, до +30 градусов.

"А пока противостояние циклона и антициклона крутить головы, еще и завтра ожидается активизация магнитного поля, поэтому - внимательно к себе, защищаемся от июньского холерического характера нюханьем цветочков, правильной парковкой автомобиля, легкими, но не продолжительными сквозняками, а не прислоняемся слишком близко друг к другу в маршрутках, меняем вовремя воду котам, едим ягоды и делаем из них полезны маски", - советует синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу циклон и антициклон сойдутся в небе над Украиной и публиковала карта погоды по регионам.

Также мы сообщали, что в Бердянске и Кирилловке ливень и шторм затопили пляжи и базы отдыха.