Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома, 16 июня встречавшийся в Владимиром Путиным, готов к двусторонней встрече с председателем Китая Си Цзиньпином. Переговоры лидеров могут состояться на осеннем саммите Группы двадцати (G20) в Риме.

Как сообщает ТАСС, об этом Салливан сказал 17 июня на специальном телефонном брифинге для журналистов.

"Он (Байден - Ред.) в перспективе будет искать возможности взаимодействовать с Си Цзиньпином. В данный момент каких-то конкретных планов у нас нет. Но я бы отметил, что оба лидера, вероятно, будут находится на саммите Группы двадцати в Италии в октябре", - заявил представитель Белого дома.

По его словам, Вашингтон и Пекин довольно скоро приступят к обсуждению "верных модальностей" взаимодействия лидеров США и Китая.

"Это может быть телефонный звонок, это может быть встреча на полях какого-то международного саммита, может быть нечто другое", - сказал Салливан, который также не исключил, что два лидера встретятся "с глазу на глаз".

Совещание "большой двадцатки" на высшем уровне пройдет в столице Италии 30-31 октября.

Как писала "Страна", в конце июля Байден увидится в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого, 15 июля, американский президент проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.