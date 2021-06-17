Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины в Республике Ботсвана, Республике Мозамбик, Исламской Республике Мавритания, Республике Тринидад и Тобаго и Содружестве Багамских островов. Указы о назначении опубликованы на сайте главы государства.

Согласно указам №252/2021 и №253/2021, Любовь Абравитова назначена послом Украины в Республике Ботсвана и Республике Мозамбик по совместительству.

Указами №254/2021 и №255/2021 президент назначил Сергея Кислицу послом в Республике Тринидад и Тобаго, а также в Содружестве Багамских островов по совместительству.

Также указом №256/2021 Максим Субха назначен послом в Республике Мавритания по совместительству.

Напомним, 30 мая в его гостиничном номере на тайском курортном острове Ко-Липе обнаружили мертвым посла Украины в Таиланде Андрея Бешту. "Страна" публиковала подробности этой трагедии. По предварительной версии, 45-летний дипломат скончался рано утром из-за сердечной недостаточности.

Также мы сообщали, в американском городе Детройт умер почетный консул Украины Богдан Федорак. Об этом стало известно 29 мая.