Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", которую зарегистрировали чуть более месяца назад, в начале мая, выйдет в гражданский оборот через полторы недели.

Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам в четверг, 17 июня, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

"Через полторы недели "Спутник Лайт" выйдет с контроля в оборот. Он будет использоваться в том числе для ревакцинации", - сказал чиновник, добавив, что рекомендации по ревакцинации сейчас готовятся.

Как писала "Страна", в январе в России начались клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В них приняли участие около 150 добровольцев. Исследования прошли в трех медицинских организациях: первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Минздрава РФ, научно-исследовательском центре "Эко-безопасность" и Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ.

О том, что "Спутник Лайт" скоро появится в обороте, в мае говорил Владимир Путин.

Всего в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак" и "Спутник Лайт".