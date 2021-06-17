Власти Португалии ограничили въезд и выезд из городской черты Лиссабона во время предстоящих выходных. Причиной этого стала сложная эпидемиологическая ситуации в регионе, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что запрет на поездки непрост, и люди не желают этого, но мы считаем необходимым защитить остальные регионы страны", - заявил официальный представитель кабинета министров Португалии Мариану Вийеру да Силву.

Власти вынуждены применить такие меры в связи с ростом количества заражений Covid-19 в столичном регионе. В то время как на остальной территории Португалии в прошедшие две недели на 100 тыс. населения приходилось примерно по 90 случаев заражения, в районе Лиссабона этот показатель составил около 250.

Запрет на перемещение затронет примерно 2,8 млн жителей столичного региона. В то же время он не будет распространяться на авиаперелеты из Лиссабона и на служебные поездки, при этом на пропускных пунктах будут проверять выезжающих.

Всего за время пандемии в Португалии зафиксировано более 860 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17 тыс. заболевших скончались от осложнений, вызванных заражением, почти 818 тыс. пациентов выздоровели.

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