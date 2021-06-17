Ситуация с Covid-19 в столице России, Москве, стремительно ухудшается, заболеваемость в городе выросла в три раза. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, причиной обострения ситуации являются новые штаммы коронавируса, передает "Интерфакс Украина".

"Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости Covid. Причем такая динамика является достаточно неожиданной", - сказал Собянин на президиуме координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением короновирусной инфекции.

"Ситуация разворачивается просто у нас на глазах: по предварительным данным, завтра уже будет более 9 тыс. заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных - это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней", - сказал мэр в четверг на встрече с рестораторами.

Он уточнил, что болезнь протекает очень быстро. "Если раньше мы наблюдали от 10 до 14 дней эти процессы, то сегодня в течение пяти дней у человека проявляются более тяжелые симптомы", - сказал мэр.

Он добавил, что неожиданной динамика является потому, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Собянин пояснил, что, скорее всего, речь идет о столкновении с новыми штаммами.

"Мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми", - пояснил мэр.

По его словам, ситуация с заболеваемостью Covid-19 в настоящее время "просто другая" и она требует "других решений".

"Количество людей, которые заболели Covid, мы это видим по ПЦР-тестам, выросло с 3 тысяч до 7 тысяч По предварительным данным, количество заболевших будет более 9 тысяч. Это означает рост в три раза", - говорит Собянин и добавляет, что это огромная динамика, которую не наблюдали в предыдущие всплески заболеваемости.

Сейчас Москва с трудом справляется с количеством новых поступающих больных коронавирусом в больницы, в ближайшее время количество коек будет увеличено до 24 тысяч, заявил мэр.

"Мы стали динамично наращивать количество коек, которые работают на ковид. Буквально за считанные дни с 12 тысяч коек, которые были, нарастили до 17 тысяч. При этом мы с трудом успеваем за ростом госпитализаций, которые тоже нарастают. Тем не менее пока справляемся, запас есть", - сказал Собянин.

Он отметил, что "в ближайшие недели планируем нарастить эту группировку до максимального количества, 24 тысяч коек".

Как заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова, заболеваемость коронавирусом растет в трех регионах РФ быстрее остальных - это Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

"Эпидситуация сегодняшнего дня крайне напряженная... В основном рост за счет трех субъектов - Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Общая доля этих трех субъектов в количестве зарегистрированных ежесуточных заболевших составляет 60%", - сказала Попова.

По ее словам, "в целом по стране ситуация тоже не остается благополучной".

"Максимальный прирост заболеваемости наблюдается в двух возрастных группах - 18-29 лет и 30-49 лет. Активное трудоспособное население, имеющее большое количество коммуникаций, и, к сожалению - в последний месяц это совершенно очевидно - напрочь пренебрегающее исполнением тех требований, которые мы прописывали в течение последних 1,5 лет", - добавила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, "меньше болеют люди старшего возраста, потому что удельный вес привитых среди них максимальный среди всех возрастных групп в РФ".

Напомним, на прошлой неделе в Москве начался резкий рост заболеваемости ковидом. Число новых случаев увеличилось на 70%, тяжелых больных - на 30%.

Также мы сообщали, что в Москве обязали вакцинировать 60% работников сферы услуг.