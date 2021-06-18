Медики призвали украинцев не забывать о своем здоровье в жаркие летние дни, поскольку сотни людей ежегодно умирают от причин, вызванных именно жарой.

В Центре общественного здоровья при Минздраве напомнили, что чрезвычайной (экстремальной) жарой принято считать температуры, колеблющиеся на 10 и более градусов выше средней высокой температуры, определенной для данного региона и продолжающейся в течение нескольких недель.

Также приводится перечень простых советов, которые уберегут от неблагоприятных последствий жары:

В жаркие часы лучше оставаться в зданиях с кондиционером. Если дома его нет - зайдите в кондиционированные общественные помещения - даже несколько часов, проведенных в охлажденном помещении, могут помочь телу адаптироваться к жаре на улице.





Стоит ограничивать физическую активность на свежем воздухе в полдень. Проконсультируйтесь с семейным врачом в отношении физических нагрузок при жаркой погоде. С 11:00 до 16:00 не находитесь на улице.





Важно надевать одежду с длинными рукавами, головной убор и солнцезащитные очки (с защитой от UVA и UVB-лучей).





Защитить кожу можно благодаря средствам защиты от солнца с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA / UVB" с SPF 30 и более на этикетке. Наносить солнцезащитные кремы стоит за 30 минут до прогулки.





Лучший способ остыть - принять прохладный душ или ванну.





Поддерживать водный баланс важно независимо от того, насколько вы активны. Пить нужно много, маленькими порциями и не ждать ощущение жажды.





Применение горячих и тяжелых блюд создает дополнительную тепловую нагрузку для тела человека.





Лучше ограничить употребление напитков, содержащих кофеин, алкоголь или большое количество сахара. Это приводит к потере большего количества жидкости. Употребление слишком холодных напитков может привести к судорогам желудка.

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